25 घंटे की तैयारी के बाद Amitabh Bachchan ने किया Goodbye का मजेदार प्रमोशन, Rashmika Mandanna बोलीं- पापा को देखो...

अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना की फिल्म गुडबाय का ट्रेलर कुछ घंटों में रिलीज होने वाला है. इससे पहले बिग बी फिल्म का प्रमोशन मजेदार अंदाज में करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रमोशनल वीडियो शेयर किया है. जो बेहद फनी और मजेदार है.

अमिताभ बच्चन ने शेयर किया मजेदार वीडियो

वीडियो में अमिताभ बच्चन अपनी टीम के साथ हैं और गुडबाय का प्रमोशन करने के लिए बैठे हैं. फिल्म का प्रमोशन करने के लिए टीम और बिग बी कड़ी मेहनत कर रहे हैं. वे लोग 25 घंटों से प्रमोशन पर डिस्कस करने के लिए बैठे हैं. फिल्म की थीम को बताते हुए बिग बी प्रमोशनल लाइन बोलते हैं. अमिताभ बच्चन को उनकी टीम के लोग एक एक कर प्रमोशनल लाइन्स देते हैं. इनमें से कुछ उन्हें पसंद आती हैं और कुछ नापसंद. अमिताभ बच्चन अपनी टीम को इस दौरान डांटते हुए भी नजर आते हैं.

कैसे किया गुडबाय का प्रमोशन?

जिंदगी छोटी छोटी कहानियों की बड़ी कहानी होती है, जितना टाइम हो सके फैमिली के साथ बिताएं, फिर मिलने की उम्मीद के लिए हम जा रहे हैं, ईस्ट और वेस्ट फैमिली इज द बेस्ट, फिर से मिलने का तो तभी मन करता है जब जाने की खुशी हो... इतने सारे लाइन्स पर डिस्कशन के बाद अमिताभ चले जाते हैं. ये प्रमोशनल वीडियो अमिताभ बच्चन के घर पर ही शूट हुआ है. वीडियो देख फैंस एंटरटेन हो रहे हैं. फिल्म को प्रमोट करने का ये हटके अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है.

रश्मिका मंदाना की इंस्टा स्टोरी

रश्मिका मंदाना ने किया रिएक्ट

फिल्म के इस मजेदार प्रमोशनल वीडियो को मूवी की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने भी शेयर किया है. रश्मिका ने वीडियो इंस्टा स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा- Look at papa doing his thing. इस कैप्शन के साथ रश्मिका ने फायर, हार्ट और लाफिंग इमोजी बनाया है. रश्मिका मंदाना फिल्म के ट्रेलर रिलीज से पहले काफी एक्साइटेड हैं और हो भी क्यों ना, ये उनकी बॉलीवुड डेब्यू मूवी जो है. रश्मिका मंदाना के पिता के रोल में बिग बी हैं. देखना होगा बाप-बेटी की ये जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर क्या धमाल मचाती है.