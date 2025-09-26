scorecardresearch
 

Feedback

Thamma Trailer: हॉरर यूनिवर्स में आयुष्मान-रश्मिका की एंट्री, डराकर हंसाएगा 'थामा' का ट्रेलर

आयुष्मान खुराना की फिल्म 'थामा' का ट्रेलर सामने आ चुका है. इस बार वो वैम्पायर बनकर रश्मिका मंदाना के साथ रोमांस करते दिखेंगे. लेकिन उनके सामने नवाजुद्दीन सिद्दीकी चुनौती की तरह खड़े होंगे.

Advertisement
X
आयुष्मान की फिल्म थामा का ट्रेलर (Photo: Screengrab)
आयुष्मान की फिल्म थामा का ट्रेलर (Photo: Screengrab)

मैडॉक फिल्म्स का 'हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स' पिछले 7 सालों से ऑडियंस का एंटरटेनमेंट करता आ रहा है. 'स्त्री' से लेकर 'स्त्री 2' तक, इनकी फिल्मों को काफी प्यार मिला है. बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा 'मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स' अब अपनी पांचवी फिल्म 'थामा' लेकर आ रहा है, जो इस यूनिवर्स की पहली रोमांटिक लव स्टोरी भी होने वाली है.

क्या हो सकती है 'थामा' की कहानी?

कुछ समय पहले 'थामा' का टीजर रिलीज हुआ था जिसमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल के लुक्स को पहली बार देखा गया. अब इसका ट्रेलर भी सामने आ चुका है जिससे फिल्म की कहानी क्या होने वाली है, इसका अंदाजा भी लग चुका है. इस दुनिया में बेताल नाम का विलेन है, जिसे धरती पर लोगों की सुरक्षा के लिए भेजा गया है. लेकिन वो दूसरों की मदद करने के बदले, खुद उनकी जान लेना चाहता है और अपने जैसे और बेताल बनाना चाहता है.

सम्बंधित ख़बरें

Thama Trailer: ayushmann khurrana hopes lying on horror universe after post lockdown drought
मिस्टर भरोसेमंद आयुष्मान, पिछले 5 सालों में पड़े स्लो, 'थामा' से होगा धमाका? 
प्रयागराज में लोकल्स ने 'Pati Patni Aur Woh 2' के क्रू को पीटा, Video 
thama teaser
हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा का दमदार टीजर रिलीज, देखें मूवी मसाला 
thama first look
'स्त्री' के बाद आ रहे वैम्पायर, 'थामा' का फर्स्ट लुक आउट, देखें मूवी मसाला 
Thama Teaser Announcement
स्त्री, भेड़िया और मुंज्या से खतरनाक होगा 'थामा', हॉरर-कॉमेडी की पहली झलक आई सामने 

इस बात से उसके कबीले के लोग खुश नहीं हैं, जिसके बाद वो बेताल को बेड़ियों में बांध देते हैं. अब आयुष्मान का किरदार इस बीच सामने आता है, जिसकी मुलाकात रश्मिका के होती है जो खुद एक वैम्प है. कुछ समय बाद आयुष्मान भी वैम्पायर बन जाता है. ट्रेलर में आगे दोनों के बीच प्यार और खतरा भी बढ़ जाता है. अब ऐसे में आयुष्मान को रश्मिका की जान बेताल जैसे खूंखार विलेन बचानी होती है. क्या वो इसमें पास होगा, अगर हां तो कैसे? यही इस फिल्म में देखने वाली बात होगी.

Advertisement

कैसा है 'थामा' का ट्रेलर?

'थामा' के ट्रेलर में कई ऐसे मोमेंट्स हैं जो आपको वायरल रील्स की याद दिलाएंगे. कई डायलॉग्स फनी जरूर हैं. लेकिन ट्रेलर में वीएफएक्स काफी खराब नजर आ रहा है. कुछ सीन्स नकली से महसूस होते हैं. मगर इससे फिल्म देखने की एक्साइमेंट में कमी महसूस नहीं होती. मैडॉक फिल्म्स हमेशा से ही अपनी स्टोरीटेलिंग को लेकर तारीफें बटोरता आया है. 

फैंस को 'स्त्री 2' के बाद, अब 'थामा' से भी बहुत सारी उम्मीदें हैं. बात करें 'थामा' की, तो ये फिल्म 21 अक्टूबर के दिन थिएटर्स में रिलीज होगी. इस फिल्म की कहानी 'स्त्री 2' के बाद सेटअप की गई है, जिसमें वरुण धवन और श्रद्धा कपूर का भी कैमियो नजर आ सकता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement