Thamma Trailer: हॉरर यूनिवर्स में आयुष्मान-रश्मिका की एंट्री, डराकर हंसाएगा 'थामा' का ट्रेलर

मैडॉक फिल्म्स का 'हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स' पिछले 7 सालों से ऑडियंस का एंटरटेनमेंट करता आ रहा है. 'स्त्री' से लेकर 'स्त्री 2' तक, इनकी फिल्मों को काफी प्यार मिला है. बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा 'मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स' अब अपनी पांचवी फिल्म 'थामा' लेकर आ रहा है, जो इस यूनिवर्स की पहली रोमांटिक लव स्टोरी भी होने वाली है.

क्या हो सकती है 'थामा' की कहानी?

कुछ समय पहले 'थामा' का टीजर रिलीज हुआ था जिसमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल के लुक्स को पहली बार देखा गया. अब इसका ट्रेलर भी सामने आ चुका है जिससे फिल्म की कहानी क्या होने वाली है, इसका अंदाजा भी लग चुका है. इस दुनिया में बेताल नाम का विलेन है, जिसे धरती पर लोगों की सुरक्षा के लिए भेजा गया है. लेकिन वो दूसरों की मदद करने के बदले, खुद उनकी जान लेना चाहता है और अपने जैसे और बेताल बनाना चाहता है.

इस बात से उसके कबीले के लोग खुश नहीं हैं, जिसके बाद वो बेताल को बेड़ियों में बांध देते हैं. अब आयुष्मान का किरदार इस बीच सामने आता है, जिसकी मुलाकात रश्मिका के होती है जो खुद एक वैम्प है. कुछ समय बाद आयुष्मान भी वैम्पायर बन जाता है. ट्रेलर में आगे दोनों के बीच प्यार और खतरा भी बढ़ जाता है. अब ऐसे में आयुष्मान को रश्मिका की जान बेताल जैसे खूंखार विलेन बचानी होती है. क्या वो इसमें पास होगा, अगर हां तो कैसे? यही इस फिल्म में देखने वाली बात होगी.

कैसा है 'थामा' का ट्रेलर?

'थामा' के ट्रेलर में कई ऐसे मोमेंट्स हैं जो आपको वायरल रील्स की याद दिलाएंगे. कई डायलॉग्स फनी जरूर हैं. लेकिन ट्रेलर में वीएफएक्स काफी खराब नजर आ रहा है. कुछ सीन्स नकली से महसूस होते हैं. मगर इससे फिल्म देखने की एक्साइमेंट में कमी महसूस नहीं होती. मैडॉक फिल्म्स हमेशा से ही अपनी स्टोरीटेलिंग को लेकर तारीफें बटोरता आया है.

फैंस को 'स्त्री 2' के बाद, अब 'थामा' से भी बहुत सारी उम्मीदें हैं. बात करें 'थामा' की, तो ये फिल्म 21 अक्टूबर के दिन थिएटर्स में रिलीज होगी. इस फिल्म की कहानी 'स्त्री 2' के बाद सेटअप की गई है, जिसमें वरुण धवन और श्रद्धा कपूर का भी कैमियो नजर आ सकता है.

