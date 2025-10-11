पंचायत के विकास की हीरोइन बनीं 'बालिका वधू' अविका गौर, 'राजू बाजेवाला' में दिखेंगे साथ

पॉपुलर वेब सीरीज 'पंचायत' के उप सचिव विकास को तो आप जानते ही होंगे. अब उन्होंने खुशबू भाभी को छोड़कर टीवी की 'बालिका वधू' से दिल लगा लिया है. अब वो विकास से 'राजू बाजेवाला' बन गए हैं. असल में विकास का रोल निभाने वाले एक्टर चंदन रॉय और टीवी एक्ट्रेस अविका गौर साथ मिलकर एक फिल्म में काम कर रहे हैं. इसका ऐलान हाल ही में हुआ है.

उप सचिव और बालिका वधू साथ-साथ

चंदन रॉय और अविका गौर, साथ मिलकर फिल्म 'राजू बजेवाला' में काम करते नजर आने वाले हैं. इस फिल्म की कहानी असल जिंदगी के बैंड म्यूजिशियन से प्रेरित होगी. इसकी शूटिंग मध्यप्रदेश के इंदौर में की जा रही है. मेकर्स ने फिल्म के सेट्स से मुहूर्त की फोटोज शेयर की है. इसके अलावा फिल्म से अविका और चंदन के लुक सामने आ गए हैं. इसमें दोनों को देसी अवतार में देखा जा सकता है.

अविका ने लाल साड़ी, गले में मंगलसूत्र और लाल चूड़ियां पहनी हैं. उनके माथे पर सिंदूर लगा है. वहीं चंदन, एक बैंड वाले की यूनिफॉर्म में हैं. दोनों देहाती कपल के लुक में अच्छे और एकदम अलग लग रहे हैं. 'राजू बाजेवाला' के जरिए दोनों स्टार्स पहली बार साथ में स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे. इस पिक्चर का निर्देशन पलाश मुच्छल कर रहे हैं. अमन गुप्ता इसके प्रोड्यूसर हैं. इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा.

Advertisement

'पंचायत' की बात की जाए तो इसके सीजन 5 का इंतजार फैंस को बेसब्री से है. सीरीज के पिछले सीजन में मंजू देवी और प्रधानजी, बनराकस और क्रांति देवी के हाथों चुनाव हार गए थे. अब देखना होगा कि आगे क्या होता है. वहीं अविका गौर की बात करें तो उन्हें रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में देखा जा रहा है. अविका ने इस शो पर अपने मंगेतर मिलिंद चंदवानी से शादी रचाई है. दोनों की शादी के खूब चर्चे हो रहे हैं. दर्शकों और फैंस के लिए भी ये शादी खास थी, क्योंकि सभी ने सीरियल 'बालिका वधू' में अविका को देखा है. शादी का एपिसोड टीवी पर 12-13 अक्टूबर को प्रसारित किया जाएगा.

---- समाप्त ----