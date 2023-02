AskSRK: शाहरुख ने बताया विजय सेतुपति के साथ काम करने का अनुभव, हीरो के पिता बनने की बात पर बोले 'तुम बाप बनो, मैं हीरो ही ठीक हूं'

शाहरुख खान की लेटेस्ट फिल्म 'पठान' सिर्फ बहुत जल्द बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बनने को तैयार है. दुनिया भर में 700 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी ये फिल्म शाहरुख के स्टारडम की गवाह है. लेकिन उनके स्टारडम का पैमाना सिर्फ फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से तय नहीं होता. 4 साल बतौर हीरो फिल्मों से दूर रहे शाहरुख, अपने ब्रेक पर भी फैन्स के फेवरेट ही बने रहे. इसीलिए जब वो 'पठान' के साथ वापिस लौटे तो जनता ने उन्हें एक बार फिर से आने कंधों पर उठा लिया.

'पठान' की रिलीज से पहले शाहरुख ने अपने फैन्स के साथ सोशल मीडिया पर खूब इंटरेक्शन किया और उनके सवालों के मजेदार जवाब जीतकर दिल जीतते रहे. फिल्म की धमाकेदार कामयाबी के बाद शाहरुख अब भी फैन्स से दूर नहीं हुए हैं और उन्होंने एक बार फिर ट्विटर पर #AskSRK सेशन में लोगों से मजेदार बातचीत की.

शाहरुख ने बताया अपने बैंक का पासवर्ड

बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख की वापसी कितनी जोरदार रही इसका सबूत तो 'पठान' के आंकड़े ही हैं. फिल्म का एक जोरदार डायलॉग बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख की दमदार वापसी का नारा बन गया. AskSRK सेशन में जब एक फैन ने शाहरुख से उनके बैंक का पासवर्ड मांग डाला, तो उन्होंने जवाब में इसी डायलॉग को याद किया और लिखा- 'जिंदा है'

एक फैन ने शाहरुख की उम्र को लेकर एक सवाल दागा. उसने लिखा, 'तुम इस तरह हीरो का रोल करोगे या कभी फिल्म में हीरो या हीरोईन का पिता बनने का भी प्लान है?' इसके जवाब में शाहरुख ने दनदनाता हुए रिप्लाई करते हुए कहा, 'तुम बाप बनो... मैं हीरो ही ठीक हूं.'

Tum baap bano…main hero hi theek hoon. https://t.co/E7UfidumyN — Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 4, 2023

नयनतारा और विजय सेतुपति

'पठान' की कामयाबी के बीच शाहरुख के फैन्स ने अब उनकी आने वाली फिल्म 'जवान' को लेकर भी बातचीत अभी से शुरू कर दी है. एक यूजर ने पूछा कि 'जवान' में विजय सेतुपति के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा. शाहरुख ने जवाब में कहा, 'अद्भुत... और थोड़ा सा पागलपन भरा.' जब उनसे लेडी लेडीसुपरस्टार नयनतारा के साथ काम करने का अनुभव पूछा गया तो शाहरुख ने बताया, 'वो बहुत स्वीट हैं. सारी भाषाएं बहुत अच्छे से बोलती हैं... शानदार अनुभव रहा. उम्मीद है कि आप लोगों लोग भी फिल्म में उन्हें पसंद करेंगे.'

Tremendous….and a bit of madness https://t.co/wk1h8GwrHN — Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 4, 2023

She is very sweet. Speaks all languages so well….fantastic experience. Hope u all will@like her in the film. https://t.co/kolfizUro1 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 4, 2023

एक यूजर ने कहा कि क्या दीपिका पादुकोण के साथ उनका कॉम्बिनेशन ब्लॉकबस्टर रहा है, तो दोनों अब कब फिर से साथ में फिल्म कर रहे हैं? इसके जवाब में शाहरुख ने कहा कि वो हमेशा दीपिका के साथ काम करना चाहते हैं और बहुत जल्द फिर से उनके साथ होंगे. ये तो शाहरुख ने उन फैन्स की एक्साइटमेंट बढ़ाने वाली बात कही है जो 'पठान' के बाद इस जोड़ी को फिर से पर्दे पर देखना चाहते हैं.

Always want to work with her. Very soon very soon… https://t.co/AnPiZRRT8B — Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 4, 2023

Arre yaar telling me to choose between love and love…not possible. Both are the most beautiful elegant and loving ladies I have worked with https://t.co/f29TsuFNk2 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 4, 2023

AskSRK में जब एक फैन ने शाहरुख से पूछा कि वो 'बाजीगर' की राखी और 'पठान' की डिम्पल कपाड़िया में से उन्हें कौन ज्यादा पसंद हैं? तो शाहरुख ने कहा, 'अरे यार प्यार और प्यार के बीच चुनने को बोल रहे हो... नहीं हो पाएगा. दोनों बहुत खूबसूरत, एलिगेंट और प्यार भरी महिलाएं हैं जिनके साथ मैंने काम किया है.'

शाहरुख के फैन्स उनके मजाकिया लहजे को खूब एन्जॉय करते हैं और उनसे सवाल भी मजेदार ही पूछते हैं. फैन्स के फव्रेट शाहरुख 'पठान' से तो बॉक्स ऑफिस पर राज कर ही रहे हैं, लेकिन अपने जवाबों से जनता के दिल पर राज करने लगते हैं.