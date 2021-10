Shah Rukh Khan Son Aryan Khan Release: मन्नत पहुंचे आर्यन खान, सोशल मीडिया पर फैंस ने किया स्वागत, बोले- Welcome Home Prince

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल में दिन काटने के बाद आखिरकार घर वापस लौट आए हैं. आर्यन खान को 28 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने जमानत दी थी. इसके बाद शनिवार को शाहरुख के बॉडीगार्ड आर्थर रोड जेल पहुंचकर आर्यन को घर लेकर आए. आर्यन के घर मन्नत के बाहर फैंस ने ढोल बजाकर स्टार किड का स्वागत किया. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी फैंस खुशी जता रहे हैं.

फैंस ने किया आर्यन खान का स्वागत

शाहरुख खान और आर्यन खान के फैंस इस खबर से बेहद खुश हैं. ट्विटर पर आर्यन खान ट्रेंड हो रहे हैं. फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें वेलकम कर रहे हैं. जेल से रिहाई और घर वापस आने को लेकर फैंस आर्यन को बधाई दे रहे हैं. साथ ही कई यूजर्स इमोशनल भी हो रहे हैं. एक फैन ने ट्वीट किया, 'सिम्बा घर आ रहा है.' तो दूसरे ने लिखा, 'घर पर स्वागत है प्रिंस.'

ड्रग्स मामले में फंसे थे आर्यन

आर्यन खान को 2 अक्टूबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था. आर्यन के पास कोई ड्रग्स नहीं मिले थे. लेकिन एनसीबी ने उनपर अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी का इल्जाम लगाया था. इस इल्जाम के लिए उन्होंने आर्यन के फोन से मिली व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया था. 28 अक्टूबर को वकील मुकुल रोहतगी ने आर्यन जमानत पर अपने पक्ष हाई कोर्ट में रखे थे, जिसके बाद जज सांब्रे ने उन्हें जमानत दी. इसके लिए 14 शर्तें भी रखी गई हैं.

मन्नत में होगा जश्न

आर्यन खान, सुपरस्टार शाहरुख खान के बड़े बेटे हैं. आर्यन के गिरफ्तार होने के बाद से ही शाहरुख और उनकी पत्नी गौरी बेहद परेशान थे. शाहरुख और गौरी को उनके इंडस्ट्री के दोस्त और परिवारवाले सपोर्ट कर रहे थे. शाहरुख ने खुद भी आर्यन के केस को उनके वकीलों के साथ डिस्कस किया था. आर्यन खान के घर आने के बाद मन्नत में जश्न का माहौल है.