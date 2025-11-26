'आपसे प्यार करती रहूंगी', कपिल के शो में धर्मेंद्र संग नाची थीं अर्चना, आखिरी मुलाकात याद कर हुईं इमोशनल

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अपने जाने के बाद चाहनेवालों और इंडस्ट्री में वो खालीपन छोड़ गए हैं, जिसे कभी कोई नहीं भर पाएगा. बॉलीवुड से लेकर टीवी तक के तमाम सितारे उन्हें याद कर रहे हैं. धर्मेंद्र के जाने के बाद उनके परिवार में मायूसी छाई हुई है. 25 नवंबर को अजय देवगन, ऋतिक रोशन, करिश्मा कपूर, अनन्या पांडे समेत कई बॉलीवुड एक्टर्स सनी देओल के घर पहुंचे थे.

अर्चना ने धर्मेंद्र को किया याद

अब एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह ने उन्हें याद किया है. अर्चना ने धर्मेंद्र संग डांस करते हुए अपनी तस्वीरों का मोंटाज शेयर किया. साथ ही एक्ट्रेस ने बताया कि धरम पाजी संग डांस करना उनका सौभाग्य था. अर्चना ने लिखा, 'शब्द काफी नहीं हैं. धरम जी जैसा फिर कोई नहीं होगा. उस शाम, जब हम कपिल शर्मा के शो में कुछ मिनटों के लिए साथ नाचे थे. मुझे लगा था कि ब्रह्मांड ने मुझे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद और सबसे खास पल दे दिया है. मुझे थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि यही धरम जी से मेरी आखिरी मुलाकात होगी.'

उन्होंने आगे लिखा, 'पिछले कुछ दिनों से मैं उनके गाने लगातार सुन-सुन कर ये एहसास बनाए रखने की कोशिश कर रही हूं कि वो अभी भी हमारे बीच हैं. उनकी आंखों से दया झलकती थी, हर शब्द से शालीनता और उदारता बरसती थी. उनकी मुस्कान किसी शर्मीले छोटे बच्चे जैसी थी... सिर्फ़ वो ही किसी को महज़ हाथ मिलाने से भी गले लगने जैसा एहसास दे सकते थे.'

आखिरी मुलाकात याद कर रोईं अर्चना

अर्चना ने ये भी लिखा, 'धरम जी, अपने बचपन में तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि कभी आपको देख पाऊंगी. आपके साथ परफॉर्म कर पाऊंगी. आपसे बात कर पाऊंगी और बता पाऊंगी कि मैं आपकी कितनी बड़ी फैन रही हूं, एक अभिनेता के रूप में भी और उससे कहीं ज्यादा एक बच्चे जैसे खूबसूरत इंसान के रूप में. मैं प्रार्थना करती हूं कि आपका प्यार करने वाला परिवार इस बात में सुकून पाए कि आप अब परमात्मा की गोद में शाश्वत शांति में आराम कर रहे हैं. आपने लाखों दिल तोड़ दिए हैं, लेकिन दुनिया को कई दशकों तक अपने होने से बहुत अमीर भी कर दिया है. हमेशा प्यार करती रहूंगी, धरम जी.'

अर्चना पूरन सिंह की इस इमोशनल पोस्ट ने फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स की आंखें भी नम कर दी हैं. कई यूजर्स धर्मेंद्र की आत्मा की शांति की दुआ कर रहे हैं. धर्मेंद्र का निधन 89 साल की उम्र में 24 नवंबर 2025 को हुआ था. वो काफी वक्त से बीमार चल रहे थे.

