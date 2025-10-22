scorecardresearch
 

'तुमपर गर्व है', अनुष्का शर्मा की भाभी चेतना कोहली के लिए पोस्ट, इमोशनल हुए फैंस

अनुष्का शर्मा ने इस दीवाली अपने इंस्टा स्टोरीज पर विराट कोहली की भाभी चेतना को योग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए सराहा. चेतना ने योग की अपनी साधना की तस्वीरें शेयर की थी. साथ ही अपनी यात्रा के बारे में भावुक कैप्शन लिखा था. इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर खूब ध्यान आकर्षित किया.

भाभी के लिए अनुष्का शर्मा ने शेयर की पोस्ट (Photo: Screengrab)
भाभी के लिए अनुष्का शर्मा ने शेयर की पोस्ट (Photo: Screengrab)

अनुष्का शर्मा बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर सेलेब्स में से एक हैं. वो अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करती हैं. ऐसे में उनका सोशल मीडिया पर पर्सनल मोमेंट्स शेयर करना काफी रेयर है. उनकी इंस्टाग्राम फीड आमतौर पर प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स से भरी है. कभी-कभार एक्ट्रेस अपने पति और क्रिकेटर विराट कोहली की उपलब्धियों की सराहना करती नजर आती हैं. हालांकि इस दीवाली अनुष्का ने इस नियम को तोड़ा और अपने परिवार के एक सदस्य के लिए दिल छूने वाला पोस्ट शेयर किया.

अनुष्का को है भाभी पर गर्व

एक दुर्लभ और इमोशनल कदम में अनुष्का ने विराट कोहली की भाभी चेतना कोहली के लिए उठाया. उन्होंने अपनी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें चेतना योग करती नजर आ रही हैं. चेतना कोहली ने योग करते हुए अपनी दिवाली मनाई. इस मौके पर उन्होंने एक लंबी पोस्ट और अपनी कुछ फोटोज शेयर की थीं. इसी पोस्ट को अनुष्का ने अपनी इंस्टा स्टोरीज पर शेयर कर लिखा, 'हर मुद्रा में वह योग का ही प्रतिबिंब है, शक्ति और सुंदरता, गति और स्थिरता, सब कुछ सामंजस्य में. तुम पर बहुत गर्व है, चेट्स.' यह स्टोरी जल्दी ही वायरल हो गई, जिसने फैंस का ध्यान आकर्षित किया. चेतना ने बाद में इस स्टोरी को अपनी प्रोफाइल पर री-शेयर किया और लिखा, 'बहुत-बहुत शुक्रिया.'

अनुष्का शर्मा ने शेयर की इंस्टा स्टोरी (Photo: Intsagram/Screengrab)

दिवाली पर चेतना ने किया योग

चेतना कोहली अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी योग साधना की झलकियां शेयर करती हैं. अपनी दिवाली पोस्ट में उन्होंने अलग-अलग आसनों को करते हुए तस्वीरें पोस्ट की थीं. तस्वीरों के साथ उन्होंने एक गहरा कैप्शन लिखा था. चेतना ने लिखा, 'मेरी मुद्राएं परिपूर्ण से बहुत दूर हैं और यहीं मेरी साधना जीवित है. कुछ दिन मैं कांपती हूं, डगमगाती हूं, और कुछ दिन मैं प्रवाह में रहती हूं. लेकिन हर प्रयास एक प्रार्थना है- बनने की, सीखने, पुराने बाते भुलाने और विकसित होने की इच्छा की. यह एक अनुस्मारक है कि वृद्धि पवित्र है, यहां तक कि अपनी अपूर्णताओं में भी.'

उन्होंने आगे लिखा था, 'इस दीवाली मैं अपनी साधना को भीतर की दैवीय ज्योति को समर्पित करती हूं. मैं खुद को प्रज्वलित करना चुनती हूं. दुनिया को बदलने के लिए नहीं, बल्कि मेरे भीतर की दुनिया को बदलने के लिए. आत्म-संदेह, भय, भ्रम, सीमाओं को जलाकर राख करने के लिए, और उस सार में लौटने के लिए जो मैं हूं.' इस पोस्ट ने कई लोगों के साथ कमेंट्स किए थे. यहां भी अनुष्का शर्मा ने भाभी की तारीफ की. उन्होंने लिखा, 'तुम हमेशा सुंदरता और शक्ति से भरी हुई हो चेट्स. तुमपर गर्व है.' अनुष्का के अलावा विराट की बहन भावना कोहली धींगरा ने भी भाभी की तारीफ की थी. उन्होंने कमेंट किया, 'सुंदरता का प्रतीक. भीतर शांति, बाहर शांति.'

A post shared by Chetna Kohli (@_chetnakohli)

रिपोर्ट्स के अनुसार, अनुष्का शर्मा और चेतना कोहली गहरा बॉन्ड शेयर करती हैं. दोनों को अक्सर पारिवारिक समारोहों में एक-दूसरे की कंपनी का आनंद लेते देखा जाता है. चेतना की शादी विराट के बड़े भाई, विकास कोहली से हुई है. विकास, भाई विराट के कई बिजनेस पर ध्यान देते हैं. वह वन8 कम्यून रेस्टोरेंट चेन की भी देखभाल करते हैं. वहीं विराट और अनुष्का के बहन भावना कोहली धींगरा के साथ तनावपूर्ण रिश्तों को लेकर कभी-कभी सुर्खियां भी बनती हैं. हालांकि उन्होंने कभी इसपर बात नहीं की.

