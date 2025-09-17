इकोनॉमिक्स में टॉपर थे शाहरुख खान, अनुराग कश्यप ने बातों-बातों में खोले किंग खान के कई राज

डायरेक्टर अनुराग कश्यप दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से पढ़े हैं. इसी कॉलेज में सुपरस्टार शाहरुख खान ने भी पढ़ाई की थी. एक इंटरव्यू में अनुराग ने याद किया कि हंसराज के स्टूडेंट्स ने शाहरुख की 1992 में आई फिल्म 'दीवाना' देखने के लिए एक पूरा थिएटर बुक किया था. डायरेक्टर ने बताया कि उन्हें अपने 'सीनियर' शाहरुख को इतना अच्छा परफॉर्म करते देख बहुत गर्व महसूस हुआ था. उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म में शाहरुख के एंट्री सीन के दौरान भीड़ की तालियां और शोर इतना तेज था कि गाना भी सुनाई नहीं दे रहा था.
कॉलेज में भी सुपरस्टार थे शाहरुख
बुक माय शो के यूट्यूब चैनल पर एक इंटरव्यू में अनुराग ने बताया, 'मेरे लिए एक यादगार थिएटर एक्सपीरिएंस शाहरुख खान की दीवाना का था. वे मेरे कॉलेज के सीनियर थे. हमारे पूरे कॉलेज ने फिल्म देखने के लिए अम्बा थिएटर बुक किया था, और हम सब गए थे. शाहरुख की फिल्म में एंट्री गाने 'कोई न कोई चाहिए' के साथ हुई थी, और पूरी भीड़ पागल हो गई. कोई भी गाना सुन नहीं पाया. हमें बहुत गर्व था कि हमारा सीनियर पहली बार एक बड़ी फिल्म में था.'
शाहरुख की स्टूडेंट लाइफ को याद करते हुए अनुराग ने कहा, 'वे हमारी हॉकी टीम के कैप्टेन थे, बास्केटबॉल के कैप्टेन थे, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर थे. वे इकोनॉमिक्स में टॉपर थे. वे अविश्वसनीय थे. यूं ही वे सुपरस्टार नहीं हैं.'
इसके अलावा हाल ही में अपनी नई फिल्म 'निशानची' के प्रमोशन के दौरान एक इंटरव्यू में अनुराग ने कहा था कि शाहरुख समय-समय पर उन्हें फोन करते हैं. डायरेक्टर ने बताया, 'जब उन्हें कुछ पसंद आता है, तो मुझे फोन आता है. मुझे सेक्रेड गेम्स और एके वर्सेज एके के लिए फोन आया था.' पहले भी अनुराग ने बताया था कि शाहरुख उन्हें सार्वजनिक रूप से राजनीतिक बयान न देने की सलाह देते थे. उन्होंने फिल्म 'पठान' की सफलता के बाद शाहरुख को बॉलीवुड में 'सबसे मजबूत रीढ़ वाला व्यक्ति' बताया था.
और सितारों ने भी की है तारीफ
अनुराग कश्यप के अलावा शाहरुख के स्कूल के समय के दूसरे दोस्तों ने उनकी प्रतिभा की तारीफ की है. कर्ली टेल्स को दिए एक इंटरव्यू में सिंगर पलाश सेन ने कहा था, 'शाहरुख मेरे स्कूलमेट थे, और सभी सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में मेरे साथी थे. हम खेल, वाद-विवाद, क्विज, हर चीज में एक साथ थे. एक चीज जो वे नहीं कर सकते थे, वह थी गाना, जो मैंने उनके लिए किया. एक म्यूजिकल में उनकी भूमिका थी, लेकिन वे गा नहीं सकते थे. मैं पर्दे के पीछे खड़ा होकर उनके लिए गा रहा था. स्कूल में वे मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक थे.' पलाश सेन ने शाहरुख के साथ सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ाई की थी.
अनुराग कश्यप की नई फिल्म 'निशानची' की बात करें तो ये 19 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी. इस फिल्म से बाल ठाकरे के पोते ऐश्वर्य ठाकरे अपना एक्टिंग डेब्यू कर रहे हैं. वहीं शाहरुख खान अपनी नई फिल्म 'किंग' पर काम कर रहे हैं. इसमें उनके साथ बेटी सुहाना खान नजर आएंगी.