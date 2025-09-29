अच्छा खेले 'अभिषेक बच्चन...', शोएब अख्तर पर अमिताभ का तंज, बोले- लड़खड़ा दिया दुश्मन को

एशिया कप 2025 में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया. इंडिया ने 9वीं बार एशिया कप अपने नाम किया है. इंडिया के जीतने पर देशभर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी. बॉलीवुड गलियारों में भी जश्न का माहौल है. सोशल मीडिया पर सेलेब्स के रिएक्शन आ रहे हैं. लेकिन इन सबमें अमिताभ बच्चन के पोस्ट ने सबका ध्यान खींच लिया है.

अमिताभ का शोएब अख्तर पर कमेंट

ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बिग बी ने अपनी पोस्ट के जरिए पाकिस्तान को ट्रोल किया है. उन्होंने X पर लिखी पोस्ट में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर पर चुटकी ली है. अमिताभ ने लिखा- जीत गये!!अच्छा खेले 'अभिषेक बच्चन'... उधर ज़बान लड़खड़ाई, और इधर, बिना बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, लड़खड़ा दिया दुश्मन को !! बोलती बंद !! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣जय हिन्द ! जय भारत ! जय मां दुर्गा !!!! बिग बी का शोएब पर ये तंज देख फैंस की हंसी नहीं रुक रही है.

T 5516(i) - जीत गये !! 🇮🇳🇮🇳 .. well played 'Abhishek Bachchan' .. उधर ज़बान लड़खड़ाई, और इधर, बिना batting bowling fielding किए, लड़खड़ा दिया दुश्मन को !!

बोलती बंद !!

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

जय हिन्द ! जय भारत ! जय माँ दुर्गा !!!! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 28, 2025

मालूम हो, शोएब अख्तर से भारत-पाकिस्तान मैच से पहले बड़ी गलती हो गई थी. वो अभिषेक बच्चन और क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के बीच कंफ्यूज नजर आए थे. वे टीवी शो में मैच शुरू होने से पहले इंडिया के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की स्ट्रैटिजी क्या होनी चाहिए, इस पर बात कर रहे थे.

शोएब से हुआ था क्या ब्लंडर?

तभी शोएब ने कहा कि अगर पाकिस्तान 'अभिषेक बच्चन' को आउट कर देगी तो मैच पर उनकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इंडिया का मिडल ऑर्डर खास नहीं खेल रहा है. शोएब की बात सुनकर वहां मौजूद लोग जोर से हंस पड़े. तभी बगल में बैठी लेडी ने उन्हें करेट करते हुए कहा कि अभिषेक शर्मा' हैं. इस पर शोएब ने पूछा- तो मैं क्या बोल रहा हूं. फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलत बोला है और वो खुद को करेट कर आगे बढ़ते हैं. शोएब अख्तर का ये वीडियो इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हुआ. इंडियन यूजर्स शोएब के अभिषेक शर्मा को अभिषेक बच्चन बोलने पर चुटकी लेते दिखे.

एक्टर अभिषेक बच्चन ने भी शोएब की बात पर जवाब देते हुए लिखा था- सर, सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि वो (पाकिस्तानी टीम) ऐसा कर पाएंगे. मैं तो क्रिकेट भी अच्छा नहीं खेलता हूं.

सेलेब्स ने टीम इंडिया को दी बधाई0

टीम इंडिया की जीत पर इंडस्ट्री के बाकी सितारों ने भी कमेंट किया है. उन्होंने टीम को जीत की बधाई दी है. सबका कहना है कि टीम ने देश को गर्व का मौका दिया है. सेलेब्स जय हिंद के नारे लगाते दिखे. तिलक वर्मा और शिवम दुबे की दमदार परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया है.

Saamne koi bhi ho, Bhaarat TILAK lagaakar hi ghar bhejega. 🇮🇳

A match like this reminds us WHY 🇮🇳💪!!!



Huge shoutout to @imkuldeep18 for the 4 wickets that flipped this game on its head 🙌🏽 and @tilakV9 what a 50! Absolute beauty guys. Proud to be #AsiaCup #Champions! 🇮🇳… pic.twitter.com/THVMJNmkQ3 — Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) September 28, 2025

Saamne koi bhi ho, Bhaarat TILAK lagaakar hi ghar bhejega. 🇮🇳

A match like this reminds us WHY 🇮🇳💪!!!



Saamne koi bhi ho, Bhaarat TILAK lagaakar hi ghar bhejega. 🇮🇳

A match like this reminds us WHY 🇮🇳💪!!!



