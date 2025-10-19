'कांतारा देखने के बाद कुछ दिन सो नहीं पाई थीं बेटी श्वेता', KBC में ऋषभ शेट्टी से बोले अमिताभ बच्चन

ऋषभ शेट्टी इस साल अपनी सबसे बड़ी फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' लेकर आए, जिसने हर किसी को अचंभे में डाल दिया. उनकी परफॉरमेंस फिल्म में इतनी जानदार थी कि उसे देखकर हर कोई एक्टर की तारीफ कर रहा था. वो इस फिल्म के डायरेक्टर भी थे, जिससे ये और भी बड़ी बात बन जाती है. अब अपनी फिल्म की सक्सेस के बीच ऋषभ अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति' पर भी पहुंचे.

केबीसी में अमिताभ बच्चन से मिले ऋषभ शेट्टी

ऋषभ ने अमिताभ बच्चन के शो पर अपने बचपन से लेकर सिनेमा में आने तक की कई सारी बातें शेयर की. उन्होंने बताया कि वो इस गेम शो में आए हैं, लेकिन 5वीं क्लास में फेल भी हो चुके थे. ऋषभ ने अपनी फिल्म 'कांतारा' की सक्सेस पर कहा कि उनकी फिल्म देखकर तमिल सुपरस्टार रजनीकांत काफी खुश हुए थे. वो डायरेक्टर से मिलने पहुंचे. हालांकि ये मीटिंग ऋषभ के मुताबिक उतनी अच्छी नहीं गई, क्योंकि उन्हें रजनीकांत से मिलते वक्त वेश्ती यानी लुंगी पहननी थी.

ऋषभ ने आगे उस पल को भी याद किया जब उन्हें अमिताभ बच्चन के घर जाने का मौका मिला था. उस वक्त उनकी एक बच्चों वाली फिल्म आई थी, जिसने नेशनल अवॉर्ड जीता था. ऋषभ उस वक्त अमिताभ को हिंदी भाषा में डबिंग के लिए अप्रोच करने आए थे. उन्होंने बताया, 'मैं आपके घर आया था, वहां मुझे दूर से जया (बच्चन) जी दिखीं. आपके घर में मैंने आपके काफी सारे अवॉर्ड्स भी देखे.'

ऋषभ की अवॉर्ड वाली बात सुनकर बिग बी बोले- 'हम आपको बता दें कि वो सारे अवॉर्ड्स सिर्फ हमारे नहीं हैं. हमारे घर में तीन-चार और लोग हैं. जया, ऐश्वर्या, अभिषेक इनके भी अवॉर्ड्स घर में रखे रहते हैं.' ऋषभ ने आगे अमिताभ बच्चन से एक दिल की बात भी साझा की. उन्होंने बताया कि वो अपने घर में एक खाली जगह अमिताभ बच्चन के लेटर के लिए रखे हुए हैं. उन्हें मालूम हुआ है कि अमिताभ जब किसी के काम खुश होते हैं, तो वो उन्हें एक खास लेटर भेजते हैं.

ऋषभ शेट्टी से अमिताभ बच्चन ने क्यों मांगी माफी?

ऋषभ की लेटर वाली बात सुनकर अमिताभ बच्चन ने विनम्र होकर उनसे माफी मांगी और कहा, 'पहले तो मैं माफी मांगना चाहता हूं. क्योंकि मैंने अभी तक आपकी कांतारा नहीं देखी है. समय नहीं मिल पाता है. लेकिन हमारे घर में जो हमारी बेटी श्वेता है, वो हर फिल्म देखती हैं और घर आकर हमें बताती हैं. जब उन्होंने कांतारा देखी और वो वापस घर आईं, तब वो 3-4 दिन तक सो नहीं पाईं. उन्होंने बताया कि मुझे यकीन नहीं हुआ कि एक आर्टिस्ट ऐसे एक्टिंग कर सकता है.'

अमिताभ ने आगे ऋषभ के काम की तारीफ करते हुए उनसे वादा किया कि वो उनकी 'कांतारा' जरूर देखेंगे और उसके बाद एक नहीं, बल्कि 3-4 लेटर उनके घर भेजेंगे. बता दें कि 'कांतारा चैप्टर 1' 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी, जिसने अभी तक वर्ल्डवाइड 694 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म दिवाली के मौके पर 700 का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है.

