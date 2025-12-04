धर्मेंद्र संग किया बॉलीवुड डेब्यू, हीमैन को यादकर इमोशनल हुए अमिताभ के नाती अगस्त्य

अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा जल्द ही फिल्म 'इक्कीस' में नजर आने वाले हैं. उनके साथ अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया लीड रोल में हैं. फिल्म से दोनों बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं. 'इक्कीस' धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है. फिल्म रिलीज से पहले मुंबई में इसका इवेंट हुआ, जिसमें अगस्त्य, हीमैन के बारे में बात करते हुए इमोशनल हो गए.

और पढ़ें

धर्मेंद्र को यादकर इमोशनल हुए अगस्त्य

फिल्म इवेंट में धर्मेंद्र के बारे में बात करते हुए अगस्त्य भावुक दिखे. उन्होंने धर्मेंद्र को लेकर कहा कि उन्होंने हमारे परिवार की चार पीढ़ियों के साथ काम किया है. उन्होंने मेरे परनाना के साथ काम किया है, मेरे नाना के साथ काम किया. फिर मुझे उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने का सौभाग्य मिला. हमारे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि हम उनके साथ काम कर पाए. मुझे बेहद दुख है कि उन्हें इस फिल्म के लिए वो प्यार नहीं मिल पाया, जिसके वो हकदार थे.

इवेंट में अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया के अलावा निर्देशक दिनेश विजान और एक्टर जयदीप अहलावत भी पहुंचे. जयदीप अहलावत ने भी धर्मेंद्र के साथ काम करना बहुत सम्मानजनक बताया. उन्होंने कहा कि फिल्म में धर्मेंद्र ने जो रोल निभाया है, उसे निभाना आसान नहीं था. लेकिन वो जब भी सेट पर आते थे चीजों को आसान बना देते थे. मैंने उनके साथ फिल्म की और ये पल मेरे लिए बहुत खास था.

Advertisement

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है 'इक्कीस'

फिल्म 'इक्कीस' 25 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी ये फिल्म धर्मेंद्र के करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई. निधन से पहले धर्मेंद्र ने आखिरी बार इंस्टाग्राम पर फिल्म का ट्रेलर ही पोस्ट किया था. अफसोस फिल्म देखने के लिए धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं हैं. लेकिन 'इक्कीस' को देखने के लिए धर्मेंद्र के फैन्स बेहद एक्साइटेड दिख रहे हैं. धर्मेंद्र को आखिरी बार पर्दे पर देखना सबके लिए भावुक कर देने वाला लम्हा होने वाला है.



---- समाप्त ----