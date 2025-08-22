scorecardresearch
 

82 साल के अमिताभ बच्चन को हो रही परेशानी, डॉक्टर ने बताई ये एक्सरसाइज

अमिताभ बच्चन ने अपने हालिया ब्लॉग में बढ़ती उम्र के साथ आने वाली चुनौतियों और स्वास्थ्य संबंधी अनुभवों को साझा किया है. उन्होंने बताया कि उम्र के साथ शरीर का बैलेंस खोना आम बात है और इसे संभालने के लिए योग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी जरूरी हैं. अब उन्हें रोजमर्रा के कामों में ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ती है.

बढ़ती उम्र पर बोले अमिताभ बच्चन (Photo: Instagram @amitabhbachchan)
सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने ब्लॉग में लाइफ से जुड़ी बातों को शेयर करते हैं. अपने हालिया व्लॉग में 82 साल के बिग बी ने उम्र संबंधी दिक्कतों और उसकी रियलिटी के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र के साथ उन्हें और सतर्क रहना पड़ रहा है.

जो काम पहले आसानी से हो जाया करते थे, अब उन्हें करने में ज्यादा मेहनत लगती है. उन्होंने कबूला कि घर में उन्हें अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए सहारे (हैंडल बार्स) की जरूरत पड़ती है. 

अमिताभ को डॉक्टर से मिली क्या सलाह?
17 अगस्त के ब्लॉग में फैंस संग संडे की मुलाकात खत्म करने के बाद अमिताभ ने बताया कैसे उनका डेली शेड्यूल काम के साथ-साथ दवाइयों और स्वास्थ्य से जुड़े रूटीन पर आधारित हो गया है. वो लिखते हैं- शरीर धीरे-धीरे अपना बैलेंस खो रहा है. उस पर नजर रखने और संभालने की जरूरत पड़ती है. अमिताभ ने योग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के अलावा बॉडी को फ्लेक्सिबल रखने वाली एक्सरसाइज करने पर जोर दिया.

बिग बी ने आगे बताया कैसे जो रूटीन पहले आसान लगते थे, अब बिल्कुल भी आसान नहीं रहे. वो लिखते हैं- मुझे हैरानी होती है जो काम पहले बिना सोचे-समझे किए जाते थे, अब उन्हें करने से पहले दिमाग लगाना पड़ता है. जैसे कि ट्राउजर पहनना. डॉक्टर ने सलाह देते हुए कहा कि प्लीज मिस्टर बच्चन, पहले बैठो, फिर ट्राउजर पहनो. बिल्कुल भी खड़े होकर इसे पहनने की कोशिश ना करें. ऐसा करने से आपका बैलेंस बिगड़ सकता है और आप गिर सकते हैं. 

बढ़ती उम्र पर क्या बोले बिग बी?
अमिताभ ने ब्लॉग में ये भी बताया कि बढ़ती उम्र की वजह से उन्हें अपनी आदतों में क्या बदलाव करने पड़े हैं. एक्टर ने लिखा- आपको हैंडल बार्स की हर जगह जरूरत पड़ती है ताकि किसी भी फिजीकल काम को करने से पहले आप इसे होल्ड कर बॉडी का बैलेंस बना सकें. इसमें सबसे सिंपल काम है नीचे झुककर गिरे हुए पेपर को उठाना. आपकी हिम्मत तो कहती है आप ये कर लोगे, लेकिन सच्चाई में ये इतना आसान नहीं है. इन छोटे-छोटे कामों को करने की रफ्तार भी अब धीमी हो चुकी है.

अमिताभ ने अपने फैंस को बताया कि भले ही अभी उनका ब्लॉग पढ़कर लोग मुस्कुरा रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि वो कैसी बातें करे रहे हैं, लेकिन ऐसा एक दिन हम सभी के साथ होगा. वो दुआ करते हैं ऐसा ना हो, लेकिन बढ़ती उम्र में लोग ऐसी दिक्कतों को झेलते हैं. उनके मुताबिक, यही जिंदगी की हकीकत है. यंग डेज में लोग आसानी और कॉन्फिडेंस के साथ चुनौतियों का सामना करते हैं. लेकिन उम्र बढ़ते ही गाड़ी पर अचानक स्पीड ब्रेकर लग जाता है.

ब्लॉग को खत्म करते हुए बिग बी ने बताया कि इंसान को आगे आने वाली परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि उनके मन में आए ये गंभीर विचार कुछ हद तक उनकी बेटी श्वेता द्वारा सुनाए गए दिव्य मंत्रों से इंस्पायर हैं. 

प्रोफेशनल फ्रंट पर अमिताभ की अगली फिल्म सेक्शन 84 है. वो कल्कि 2898 AD के सेकंड पार्ट में भी दिखेंगे. इसके अलावा वो इन दिनों कौन बनेगा करोड़पति 17 को होस्ट कर रहे हैं. 
 

---- समाप्त ----
