दिल टूटने पर अमाल ने ल‍िखा था आल‍िया की फिल्म का गाना, बोले- वो दर्द सच्चा था...

अमाल मलिक ने 'बिग बॉस' के घर में वरुण-आलिया की फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया का गाना 'रोके ना रुके नैना' की कहानी बताई है. उन्होंने खुलासा किया कि इस गाने के पीछे उनका पर्सनल दर्द छिपा है.

वरुण-आलिया की फिल्म के गाने पर बोले अमाल मलिक(Photo: Instagram @amaal.mallik/IMDb)
वरुण-आलिया की फिल्म के गाने पर बोले अमाल मलिक(Photo: Instagram @amaal.mallik/IMDb)

म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक ने अपने करियर में कई शानदार गानें बनाए हैं. उनके बनाए गाने लोग पसंद भी करते हैं. अमाल ने वरुण धवन और आलिया भट्ट की सुपरहिट फिल्म 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' का 'रोके ना रुके नैना' गाना भी बनाया, जिसे सुनकर कई लोग दिल से रोए. अब सिंगर ने इस गाने के पीछे की कहानी सुनाई है.

कैसे अमाल मलिक ने बनाया 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' फिल्म का गाना?

अमाल 'बिग बॉस' के घर में आमतौर पर अपनी पर्सनल लाइफ के किस्से शेयर किया करते हैं. इसी बीच उन्होंने बताया कि कैसे उनके एक ब्रेकअप से 'रोके ना रुके नैना' गाने का इजात हुआ. सिंगर ने कहा, 'मैं एक ब्रेकअप से गुजर रहा था और उसी वक्त मैं कहीं ट्रिप पर भी जा रहा था जब शशांक खैतान ने मुझे रोके ना रुके नैना गाना दिया था. मैंने शुरुआत में तो उन्हें गाना बनाने से मना किया.'

'क्योंकि मैं तब जाने के लिए निकल ही रहा था. लेकिन शशांक ने मुझसे कहा कि मैं इस गाने पर ट्रिप के दौरान काम करूं. वो आखिरी बार था जब हम दोनों एक-दूसरे से अलग हो रहे थे. इसके बाद हम कभी मिलने नहीं वाले थे. तभी मैंने वो लाइन लिखी कि हाथों की लकीरें दो मिलती जहां हैं, जिसको पता है बता दे जगह वो कहां है. ये लाइन सीधा मेरे दिल से निकली थीं.'

जब अमाल मलिक का छलका दर्द

अमाल कई बार अपने टूटे दिल का हाल 'बिग बॉस' के घर में सुनाते आए हैं. कुछ वक्त पहले सिंगर ने बताया था कि उनका एक रिश्ता धर्म के कारण टूट चुका था. उनकी गर्लफ्रेंड दूसरे धर्म से थीं और उनका परिवार नहीं चाहता था कि वो अमाल के साथ रहें. उनकी शादी कहीं और हो रही थी जिससे सिंगर का दिल टूटा. हालांकि उनकी गर्लफ्रेंड ये शादी नहीं करना चाहती थीं. 

अमाल ने बताया था कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें वादा किया कि अगर सिंगर उनकी शादी पर आएंगे, तो वो अपनी शादी से भाग जाएंगी. लेकिन अमाल ने ऐसा नहीं होने दिया. उन्होंने अपने प्यार को कुर्बान किया. सिंगर ने आगे ये भी बताया था कि वो इस कारण से डिप्रेशन में भी चले गए थे.

