scorecardresearch
 

Feedback

रात 9.30 बजे सो जाते हैं रणबीर कपूर-आलिया भट्ट, राहा है वजह, एक्ट्रेस बोलीं- जब मुझे...

एक्ट्रेस आलिया भट्ट हाल ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो 'टू मच' में नजर आईं. यहां आलिया ने राहा, पर्सनल लाइफ, ब्रेस्टफीडिंग और वजन घटाने को लेकर बात की. ये भी बताया कि वो और रणबीर, राहा की वजह से रात में साढ़े 9 बजे तक सो जाते हैं.

Advertisement
X
आलिया-रणबीर सोते हैं रात में जल्दी (Photo: Instagram @aliaabhatt)
आलिया-रणबीर सोते हैं रात में जल्दी (Photo: Instagram @aliaabhatt)

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हुए शर्माती नहीं हैं. जो होता है, वो किसी न किसी इंटरव्यू या कैंडिड चैट शो में बता देती हैं. हाल ही में ट्विंकल खन्ना और काजोल के शो 'टू मच' में आलिया आईं. वरुण धवन भी उनके साथ नजर आए. 

जल्दी सो जाती हैं आलिया
आलिया ने बताया कि मां बनने के बाद उनकी जिंदगी में असल में क्या-क्या बदलाव आए. राहा कपूर करीबन तीन साल की हो रही हैं, ऐसे में आलिया मां बनने के बाद काफी बदल चुकी हैं जो उन्हें खुद भी इस बात का अहसास होता है. आलिया ने कहा- मां बनने के बाद मेरी बॉडी में काफी बदलाव मैंने देखे. यहां तक कि स्लीप साइकिल तक बदल गई. जब आपका बेबी होता है तो बॉडी क्लॉक भी बदलती है. अगर आपको जल्दी उठने का मन नहीं होता, तब भी आपको उठना पड़ता है. 

मुझे सोना बहुत पसंद है. मैं कई बार रात में साढ़े 9 बजे सो जाती हूं. अगले दिन सुबह उठकर मैं घंटे काउंट करती हूं कि मैं आखिर कितनी देर सोई हूं. रणबीर भी मेरे साथ सो जाते हैं. शायद आधे घंटे बाद वो बिस्तर पर आते होंगे. पर वो हमारे साथ ही सुबह में उठ जाते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Alia Bhatt,Twinkle Khanna
'मैं उनकी नाजायज बेटी...', ट्विंकल के खुलासे से चौंकी आलिया 
Kajol के सवाल को Alia ने किया इग्नोर, रहीं चुप! 
Mahesh Bhatt on Raha
Mahesh Bhatt ने नातिन Raha को बताया फ्यूचर स्टार! 
Alia Ranbir
कैसा रहा Ranbir Kapoor का बर्थडे? एक्टर बोले... 
रणबीर कपूर-राहा-आलिया भट्ट (Photo: Instagram @aliaabhatt)
रणबीर को बर्थडे पर राहा से मिलीं 43 Kiss, बेटी का प्यार देख हुए इमोशनल 
Advertisement

आलिया ने उस बात पर जोर डाला, जहां बेबी होने के बाद लोग ये उम्मीद रखते हैं कि महिला फिर से साइज जीरो पर वापस आ जाएगी. इसपर आलिया ने कहा- सबको लगता है कि बेबी के बाद हम साइज जीरो हो जाएंगे. अगर नहीं होते हैं तो लोग हमें जज करते हैं. 

आलिया ने कहा- राहा के होने के बाद मैंने बहुत वजन कम किया. मैं क्योंकि अच्छा खाना खा रही थी तो ऐसे में मेरा वजन खुद ही कम हो गया. मेरी फोटो ऑनलाइन वायरल हुई थी तो लोगों ने कहा कि आलिया ने कुछ अननैचुरल तरीका अपनाया है. इसने इतनी जल्दी वजन कैसे कम कर लिया. पर मैं क्या बताऊं मेरा वजन खुद ही कम हो गया. 

मैं हमेशा से ही अपनी स्किन में कम्फर्टेबल रही हूं. मुझे वो लोग आज के समय में अच्छे लगते हैं जो कहते हैं कि आप किसी भी साइज में रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है. और मुझे ये देखना और सुनना काफी रिफ्रेशिंग लगता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement