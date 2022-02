Brahmastra: एक दूसरे पर टिकीं Alia Bhatt-Ranbir Kapoor की नजरें, केमिस्ट्री ने जीता दिल

वैलेंटाइन्स डे की धूम दुनियाभर में मची हुई है. ऐसे में बॉलीवुड भी मौसम को और रोमांटिक बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है. आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' से दोनों का एक नया फोटो सामने आया है. इस फोटो में आलिया और रणबीर एक दूसरे की नजरों में खोये नजर आ रहे हैं.

एक दूसरे में डूबे रणबीर-आलिया

फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में रणबीर कपूर, शिवा का किरदार निभा रहे हैं. वहीं आलिया भट्ट के किरदार का नाम ईशा है. फिल्म से सामने आये नए फोटो में शिवा और ईशा को एक दूसरे की नजरों में डूबे देखा जा सकता है. दोनों के बीच एक बड़ा सा मेटल का गेट है. दोनों ने एक दूसरे का हाथ भी थामा हुआ है. यह सिंपल-सा फोटो बहुत कुछ बयां कर रहा है.

केमिस्ट्री पर फिदा फैंस

फैंस रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की केमिस्ट्री को देखकर खुश हो गए हैं. ना सिर्फ दोनों का यह नया फोटो वायरल हो रहा है, बल्कि रणबीर कपूर ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि रणबीर और आलिया साथ में बेहद क्यूट लग रहे हैं. यह सीन जादुई है और यह फिल्म भी जादुई होने वाली है. देखें फैंस के रिएक्शन यहां-

Meet the #Brahmastra couple 'Shiva' and 'Isha' ❤ After seeing this still, we can't wait to watch the lovebirds on screen!

.

.#RanbirKapoor | #AliaBhatt pic.twitter.com/U1UybqK4ka — Bollywood Buzz (@CricBollyBuzz) February 13, 2022

Wow ! This looks so otherworldly ... no idea why.... but the eye contact, their hands. I am soooo damn excited ! KEEP THEM COMING THAT CONTENT. YOU ARE DOING GREAT #Brahmastra #AliaBhatt #RanbirKapoor pic.twitter.com/xT9jrKDmf7 — ... (@boyfriendkapoor) February 13, 2022

इस दिन रिलीज होगी ब्रह्मास्त्र

रणबीर और आलिया की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' को डायरेक्टर अयान मुखर्जी बना रहे हैं. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और मौनी रॉय भी नजर आएंगे. फिल्म की कहानी को अयान मुखर्जी ने लिखी है. यह एक फैंटसी एपिक है जिसे तीन भागों में बनाया जा रहा है. फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' को बनाने में तीन साल से ज्यादा का समय लग गया है. 9 सितम्बर 2022 को यह रिलीज होने वाली है.