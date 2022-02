Ranveer Singh ने 'ढोलीड़ा' गाने पर Alia Bhatt संग लगाए ठुमके, डांस देखकर फैंस हुए इंप्रेस

बॉलीवुड की गॉर्जियस डीवा आलिया भट्ट अपनी मचअवेटेड अपकमिंग फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' को जमकर प्रमोट कर रही हैं. आलिया इस फिल्म में गंगूबाई के लीड रोल में नजर आने वाली हैं. फिल्म का गाना 'ढोलीड़ा' रिलीज हो गया है. गाने में आलिया का लुक और उनके डांस को फैंस का बेशुमार प्यार मिल रहा है. आलिया ने गाने में जिस तरह ठुमके लगाए हैं, वो सच में काबिल-ए-तारीफ है.

रणवीर ने आलिया संग लगाए ठुमके

हाल ही में 'गंगूबाई काठियावाड़ी' फिल्म के प्रमोशन के दौरान आलिया को रणवीर सिंह ने ज्वॉइन किया. रणवीर सिंह कहीं पर शिरकत करें और धमाल ना मचे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. रणवीर ने आलिया भट्ट के साथ ढोलीड़ा गाने पर उनके हुक स्टेप्स को मैच करते हुए धमाकेदार डांस किया और ठुमके लगाए. रणवीर और आलिया का ढोलीडा गाने पर डांसिंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. कई फैन क्लब पर दोनों स्टार्स के डांसिंग वीडियो को शेयर किया जा रहा है. फैंस दोनों के डांस की जमकर तारीफें कर रहे हैं.



Shehnaaz Gill के लिए फैंस की दीवानगी, नेपाल की लड़की ने नेकलाइन पर कराया एक्ट्रेस के नाम का टैटू

Update : When Ranveer Singh graced with his star presence the promotions of #GangubaiKathiawadi with Alia Bhatt 😍🔥💃🏻 pic.twitter.com/2SoBTfDEuK