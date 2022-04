Vimal के नए विज्ञापन में Akshay Kumar ने बोला- जुबां केसरी, यूजर्स ने उड़ाया मजाक, वायरल हो रहे फनी मीम्स

विमल पान मसाला की दुनिया में शाहरुख खान के बाद अब बॉलीवुड के खिलाड़ी ने भी एंट्री ले ली है. सुपरस्टार अक्षय कुमार ने विमल यूनिवर्स में एंट्री क्या ली, सोशल मीडिया पर धमाल मच गया है. विमल का नया विज्ञापन सामने आया है. इस विज्ञापन में अजय देवगन और शाहरुख खान साथ में अक्षय कुमार से मिलने जाते दिख रहे हैं. दोनों अक्षय को समझाने की बात कर रहे हैं. वहीं अक्षय कुमार अपने एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं.

विमल के विज्ञापन में अक्षय कुमार

इस विज्ञापन में अक्षय कुमार का अवतार देखने लायक है. वह ब्लैक आउटफिट में गाला चश्मा लगाए स्वैग में नजर आ रहे हैं. शाहरुख खाना और अजय देवगन भी स्वैग भरे अंदाज में नजर आ रहे हैं. इस विज्ञापन को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स और मीमर्स के मजे आ गए हैं. सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार का यह विज्ञापन वायरल तो हो ही रहा है. साथ ही उनके जबरदस्त मीम्स भी ट्विटर और इंस्टाग्राम पर छाए हुए हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए मीम्स

अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे बड़े फिटनेस फ्रीक्स में से एक हैं. उन्होंने हमेशा से फिट रहने की सीख फैंस को दी है. अक्षय शराब और सिगरेट जैसी चीजों से दूर रहते हैं. इसके अलावा उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह कभी गुटखे का प्रचार नहीं करेंगे. लेकिन अब अक्षय कुमार को विमल पान मसाले के विज्ञापन में देखने के बाद यूजर्स ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है. देखें फनी मीम्स यहां-

3000 घंटों में बनकर तैयार हुई Alia Bhatt की मेहंदी सेरेमनी ड्रेस, क्या है इसमें खास? Manish Malhotra ने बताया

#AkshayKumar

Pic.1 -- before bacchhan Pandey movie



Pic 2 -- after bacchhan Pandey movie pic.twitter.com/ZRSstyvD3I — Shubham Jain (@Shubham09273730) April 16, 2022

Was Always Fan of Your Fitness , tips , acting , healthy habits no smoking - Drinking habits.



Was Proud Fan And said many times Proud Of My Role Model💔



Par Aap Toh Vimal Khane lage😢 @akshaykumar #AkshayKumar pic.twitter.com/DZPkbzBiTb — Akkian Boss (@jabrafanofak47) April 16, 2022

Ranbir Kapoor Alia Bhatt Mehendi: सालियों के साथ रणबीर कपूर ने खिंचवाई हैप्पी फोटो, नंबर 8 से है कनेक्शन

इन प्रोजेक्ट्स में दिखेंगे अक्षय कुमार

अक्षय कुमार के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वह जल्द ही फिल्म पृथ्वीराज में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म के टीजर को अब तमिल और तेलुगू भाषा में रिलीज किया गया है. ऐसे में साउथ की जनता से इसे प्यार मिल रहा है. फिल्म पृथ्वीराज से मिस वर्ल्ड 2017 अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं. इस फिल्म का निर्देशन चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने किया है. पृथ्वीराज, 3 जून को सिनेमाघरों में आएगी. पृथ्वीराज के अलावा अक्षय कुमार, फिल्म राम सेतु, रक्षा बंधन, मिशन सिंडरेला, सेल्फी और OMG 2 – Oh My God! 2 में नजर आने वाले हैं.