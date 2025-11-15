scorecardresearch
 

जल्द खत्म होगा अक्षय की 'वेल्कम टू द जंगल' का शूट, डायरेक्टर का खुलासा, बताया कब रिलीज होगी फिल्म

अक्षय कुमार की फिल्म 'वेल्कम टू द जंगल' पिछले काफी वक्त से अटकी हुई थी. लेकिन अब फाइनली फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है. खुद डायरेक्टर अहमद खान ने बताया कि फिल्म कब शूटिंग पूरी होगी और वो किस वक्त रिलीज करेंगे.

अक्षय कुमार की फिल्म 'वेल्कम टू द जंगल' (Photo: IMDb)
अक्षय कुमार की फिल्म 'वेल्कम टू द जंगल' (Photo: IMDb)

फिल्म 'वेल्कम टू द जंगल' के चर्चे पिछले दो सालों से लगातार हो रहे हैं. जबसे इसकी अनाउंसमेंट हुई, हर कोई ये देखने के लिए बेताब था कि आखिर आधा बॉलीवुड एक फिल्म में आकर क्या धमाल मचाता है. इसकी कास्ट काफी बड़ी है, लेकिन फिल्म किस वक्त रिलीज होगी इसकी कोई अपडेट अभी तक सामने नहीं आई.

कहां तक पहुंचा 'वेल्कम टू द जंगल' का शूट?

बीच में ऐसी खबरें थी कि फिल्म को कुछ वक्त के लिए बंद किया गया है. माना जा रहा था कि प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला बजट के चलते इस फिल्म को नहीं बना पा रहे. मगर बाद में इसके डायरेक्टर अहमद खान ने साफ किया कि फिल्म लोकेशन के चलते रुक गई है. अब अहमद खान ने फिर से 'वेल्कम टू द जंगल' पर बात की. पिंकविला से डायरेक्टर ने कहा, 'ये एक ब्लैक डार्क सिचुएशनल ह्यूमर फिल्म है. ये कॉमेडी नहीं है.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)

'प्रोड्यूसर हमेशा कहते हैं कि हमें कॉमेडी फिल्में नहीं बनानी चाहिए. फिरोज नाडियाडवाला डार्क और सिचुएशनल ह्यूमर में मानते हैं. और ये बिल्कुल एक सीरियस सिनेमा फिल्म है, ना कि कॉमेडी या स्लैपस्टिक फिल्म.' अहमद खान ने आगे फिल्म की शूटिंग पर बताया, 'हम लगभग फिल्म की शूटिंग खत्म करने वाले हैं. जनवरी तक हम इसे रैप अप कर देंगे. हमारा प्लान है कि हम इस फिल्म को अगले साल 2026 के बीच के समय में रिलीज करें.'

Advertisement

क्या है कास्ट के रोल्स?

अहमद ने आगे इसी बातचीत के दौरान सुनील शेट्टी के किरदार पर बात की, जो वो फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे. डायरेक्टर ने बताया कि सुनील शेट्टी का रोल उन्हीं की फिल्म 'आवारा पागल दीवाना' वाला है, जो थोड़े 'येड़ा' किस्म का इंसान है. हालांकि इसमें फिल्म के मुताबिक कुछ बदलाव किए गए हैं. 

अहमद बताते हैं कि फिल्म में सुनील शेट्टी के तीन गाने होंगे, जिनमें वो अपने शुरुआती दौर की तरह जमकर डांस करेंगे. बता दें कि कुछ दिनों पहले ही फिल्म के सेट से एक बीटीएस वीडियो वायरल हुआ था, जिसे अहमद खान की पत्नी ने ही शेयर किया था. वहीं, कुछ हफ्तों पहले ही अक्षय कुमार ने दुबई में दिशा पाटनी के साथ फिल्म का एक गाना शूट किया है. 

बात करें 'वेल्कम टू द जंगल' की, तो इसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी के अलावा जैकलीन फर्नांडीज, रवीना टंडन, लारा दत्ता, परेश रावल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, तुषार कपूर, अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े जैसे तमाम स्टार्स शामिल हैं. फिल्म में पहले संजय दत्त भी थे, मगर अपनी डेट्स के चलते वो प्रोजेक्ट से बाहर हो गए.

---- समाप्त ----
