अजय नहीं मनोज मुंतशिर ने लिखे थे Sipahi के बोल, अक्षय कुमार ने मानी भूल

सोमवार को करगिल दिवस के मौके पर अजय देवगन ने भारत के वीर सिपाह‍ियों के नाम शानदार कव‍िता साझा की थी. इस कव‍िता ने कई लोगों का दिल जीत लिया. अजय की इस कव‍िता ने अक्षय कुमार का भी दिल छू लिया. वे इमोशनल हो गए थे. लेक‍िन अक्षय ने यहां एक भूल कर दी. उन्होंने इस कव‍िता का क्रेड‍िट अजय देवगन को दिया था. अब अक्षय ने अपनी भूल सुधारते हुए लिरिस‍िस्ट मनोज मुंतश‍िर का भी शुक्र‍िया किया है.

हुआ ये कि अजय देवगन ने अपनी कव‍िता सुनाते हुए लिखा 'भारतीय ब्रेव हार्ट्स को दिल से श्रद्धांजलि, #Sipahi' इसे सुन अक्षय ने अजय की पोस्ट को री-ट्वीट कर लिखा 'रियल लाइफ में जब बात आती है इमोशन्स को एक्स्प्रेस करने की तो मैं उसमें थोड़ा अनाड़ी हूं, लेकिन इस कविता ने मेरी आंखों में आंसूं ला दिए. अजय देवगन, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर एक शानदार पोएट छिपा है. किस-किस बात पर दिल जीतोगे यार?'.

अक्षय ने किया मनोज का धन्यवाद

अक्षय के इस ट्वीट पर अजय ने मनोज का नाम लेते हुए लिखा 'मेरे पोएट‍िक साइड पर इन प्यारे शब्दों के लिए धन्यवाद @akshaykumar, इस तरह की प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है खासकर जब वह किसी दोस्त या कलीग की तरफ से आती है. मैं @manojmuntashir का भी धन्यवाद करना चाहूंगा इस पोएट्री के लिए- Sipahi' अब अजय के इस ट्वीट ने यह साफ कर दिया कि यह कव‍िता उन्होंने नहीं बल्क‍ि मनोज मुंतश‍िर ने लिखी है.

Thank you Akki @akshaykumar for the nicest words on my ‘poetic’ side. The praise feels good especially when it comes from a friend & esteemed colleague.

I also need to thank @manojmuntashir for the poetry —Sipahi🙏 https://t.co/jrayiA7J66