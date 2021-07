अजय देवगन की कविता सुन इमोशनल हुए अक्षय कुमार, बोले- किस-किस बात पर दिल जीतोगे यार

पूरी दुनिया ने सोमवार को कारगिल विजय दिवस मनाया. इस मौके पर लोगों ने फॉजियों को श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कीं. कई बॉलीवुड सेलेब्स ने भी खास अंदाज में सिपाहियों को श्रद्धांजलि दी. एक्टर अजय देवगन ने ट्विटर पर खुद की एक कविता अर्पित की, जिसे सुनकर अक्षय कुमार थोड़े भावुक हो गए. अजय देवगन की कविता का नाम था, सिपाही.

अक्षय हुए इमोशनल

अजय ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था, "भारतीय ब्रेव हार्ट्स को दिल से श्रद्धांजलि, #Sipahi." फैन्स ने जब अजय की यह कविता देखी और सुनी तो वह काफी इमोशनल हो गए. इनके साथ ही अक्षय कुमार ने अजय देवगन की पोस्ट की री-ट्वीट करते हुए अपने दिल की बात रखी. अक्षय ने लिखा, "रियल लाइफ में जब बात आती है इमोशन्स को एक्स्प्रेस करने की तो मैं उसमें थोड़ा अनाड़ी हूं, लेकिन इस कविता ने मेरी आंखों में आंसूं ला दिए. अजय देवगन, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर एक शानदार पोएट छिपा है. किस-किस बात पर दिल जीतोगे यार?"

I’m not very expressive when it comes to emotions in real life. But this got me in tears. @ajaydevgn, I didn’t know you have a brilliant poet in you. Kis Kis baat pe dil jeetoge yaar? pic.twitter.com/KofhbNizV7