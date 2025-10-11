scorecardresearch
 

पहली बार पीएम मोदी के गांव पहुंचे अक्षय कुमार, हटकेश्वर महादेव मंदिर के किए दर्शन

अक्षय कुमार अपने बिजी शेड्यूल से कुछ वक्त निकालकर गुजरात का दौरा कर रहे हैं. इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव वडनगर भी पहुंचे जहां उन्होंने कई एतिहासिक स्थलों का भी दौरा किया.

प्रधानमंत्री मोदी के गांव पहुंचे अक्षय कुमार (Photo: IMDb)
बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार इन दिनों गुजरात दौरे पर हैं, जहां वो कई धार्मिक स्थलों का दौरा कर रहे हैं. गुजरात विजिट के दौरान अक्षय प्रधानमंत्री मोदी के गांव वडनगर पहुंचे. वहां उन्होंने हटकेश्वर महादेव मंदिर के भी दर्शन किए. अक्षय ने दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत  की और बताया कि उन्हें उस मंदिर के दर्शन कर कैसा महसूस हुआ.

पीएम मोदी के गांव पहुंचे अक्षय कुमार

अक्षय इन दिनों प्रियदर्शन और सैफ अली खान संग फिल्म 'हैवान' में बिजी हैं. ऐसे में उन्होंने अपने शेड्यूल से कुछ समय निकालकर गुजरात दौरा करने का फैसला लिया. जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव वडनगर पहुंचे, तो उन्होंने सबसे पहले वहां के प्रसिद्ध मंदिर हटकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन किए. ये पहला मौका था जब एक्टर पीएम मोदी के गांव आए थे. 

अक्षय ने बातचीत में कहा कि वो गुजरात अवॉर्ड नाइट के लिए आए थे. जब उन्हें मालूम हुआ कि हटकेश्वर मंदिर काफी प्रसिद्ध है, तो उन्होंने वहां के दर्शन करने का फैसला किया. वो कई बार इस मंदिर के बारे में पहले सुन भी चुके हैं. उन्होंने मंदिर के अंदर कुछ कमाल की चीजें गौर की. एक्टर ने बताया जब मंदिर में शांति हो जाती हैं, तो धीरे-धीरे ओम नमः शिवाय की ध्वनि सुनाई देती है. उन्हें मंदिर के पंडित ने बताया कि यहां मौजूद शिवलिंग खुद प्रकट हुआ था.  

अक्षय ने आगे बताया कि वो हटकेश्वर मंदिर के बाद प्रधानमंत्री मोदी जहां पढ़े हैं, वहां के प्रेरणा स्कूल में भी जाएंगे. एक्टर ने वडनगर में बने अद्यतन पुरातत्व संग्रहालय का भी दौरा किया. बता दें कि अक्षय फिल्मफेयर अवॉर्ड्स अटेंड करने गुजरात आए हुए हैं. ये इवेंट इस बार गुजरात में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. 

क्या हैं अक्षय के आने वाले प्रोजेक्ट्स?

अक्षय कुमार हाल ही में 'जॉली एलएलबी 3' लेकर आए थे, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी. एक्टर को एक लंबे वक्त के बाद क्लिन हिट फिल्म मिली थी. उनकी जोड़ी अरशद वारसी संग काफी पसंद की गई. अब एक्टर बहुत जल्द एकसाथ कई सारी कॉमेडी फिल्मों में नजर आने वाले हैं. 

अक्षय अगले साल प्रियदर्शन की तीन फिल्मों 'भूत बंगला', 'हैवान' और 'हेरा फेरी 3' में नजर आएंगे. इसके अलावा वो मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म 'वेल्कम टू द जंगल' में भी दिखाई देंगे. इसके अलावा खबर है कि वो 'बेबी' फेम डायरेक्टर नीरज पांडे की सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म 'क्रैक' में भी नजर आएंगे.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

