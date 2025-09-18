लॉकडाउन के बाद सिर्फ सीक्वल फिल्मों में कामयाब रहे हैं अक्षय कुमार, 'जॉली एलएलबी 3' भी करेगी कमाल?

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की नई फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज होगी. अक्षय के साथ अरशद वारसी भी फिल्म में हैं, जो इस फिल्म सीरीज के पहले 'जॉली' थे. 'जॉली एलएलबी 2' में अरशद की जगह आए अक्षय ने भी जनता को इम्प्रेस किया था. अब इस सीरीज की तीसरी फिल्म में दोनों आमने-सामने हैं, तो जनता भी इनकी टक्कर देखने के लिए तैयार हो रही है.

सवाल ये है कि क्या एक बड़ी हिट के लिए तरस रहे अक्षय को 'जॉली एलएलबी 3' से खुशखबरी मिलेगी? लॉकडाउन के बाद से अक्षय का रिकॉर्ड लगातार खराब होता चला गया. मगर इसके बीच एक फैक्ट ऐसा है जिसकी वजह से 'जॉली एलएलबी 3' से उन्हें बहुत उम्मीदें होंगी.

फ्लॉप फिल्मों की लगी झड़ी, तो अक्षय के काम आए सीक्वल

लॉकडाउन के बाद अक्षय की पहली फिल्म 'सूर्यवंशी' (2021) तो हिट रही. मगर इसके बाद उनका रिकॉर्ड खराब होता चला गया. पिछले 3 साल में वो 10 से ज्यादा फ्लॉप फिल्में दे चुके हैं. मगर इस बीच उनकी जो फिल्में फ्लॉप का टैग लगने से बच निकलीं, वो अक्षय की पिछली हिट्स और पॉपुलर फिल्मों का सीक्वल थीं.

अक्षय के खाते में पिछले कुछ सालों में जो सबसे बड़ी फिल्म आई है, वो 'OMG 2' है. 150 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करने वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी. लॉकडाउन से पहले आई अक्षय की बड़ी हिट 'केसरी' (2019) का सीक्वल 'केसरी चैप्टर 2' भी इस साल रिलीज हुआ. ये पहली फिल्म जितना बड़ा धमाका तो नहीं कर सका. मगर 93 करोड़ कमाकर फ्लॉप के टैग से बच निकला.

इसी तरह 'हाउसफुल 5' जबरदस्त नेगेटिव रिव्यूज के बावजूद कम से कम मेकर्स के लिए घाटे का सौदा नहीं साबित हुई. 183 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन के साथ, ओटीटी और बाकी राइट्स से फिल्म ने बजट तो निकाल ही लिया. भले ये किसी के भी लिए कुछ खास प्रॉफिट ना लेकर आई हो.

यानी लॉकडाउन के बाद से जूझ रहे अक्षय के खाते में इस बीच सिर्फ सीक्वल फिल्में ही हैं, जिन्होंने कुछ कमाई की है. ये दिखाता है कि अक्षय की पॉपुलर फिल्मों से उनके अवतार को देखने में जनता का इंटरेस्ट अभी भी है.

'जॉली एलएलबी 3' का भी है अच्छा चांस

अरशद वारसी की वापसी एक ऐसा फैक्टर है जो इस फिल्म के लिए दर्शकों का उत्साह बढ़ा रहा है. अरशद खुद भी कॉमेडी के दमदार उस्ताद हैं और उनका अक्षय के साथ कॉमेडी का कॉम्पिटीशन देखने लायक होगा. 'जॉली एलएलबी' फ्रैंचाइजी की 2013 में आई पहली फिल्म और 2017 में आया दूसरा पार्ट जनता में बहुत पॉपुलर रहे हैं. पहली फिल्म 32 करोड़ के कलेक्शन के साथ सरप्राइज हिट बनी थी, जबकि 117 करोड़ के साथ, दूसरी फिल्म बड़ी हिट बनी थी.

दर्शकों में ये भी बहस होती रही है कि पहली फिल्म में अरशद ज्यादा बेहतर थे या दूसरी में अक्षय. और अब इन दोनों स्टार्स का तीसरी फिल्म में एक साथ आना, दोनों तरह के फैन्स की दिलचस्पी बढ़ाएगा. 'जॉली एलएलबी' सीरीज, दमदार कहानियों के साथ मजेदार कॉमेडी के लिए जानी जाती हैं. पिछली दोनों फिल्मों के वन लाइनर जनता में भरपूर मीम्स का मुद्दा बन चुके हैं.

'जॉली एलएलबी 3', इस फ्रैंचाइजी की पॉपुलैरिटी की वजह से दर्शकों को अपील कर सकती है. इसलिए इसमें पूरा दम है कि ये अक्षय के खाते में लंबे समय से चल रहा एक अच्छी हिट का सूखा दूर कर सकती है. ऐसा हो पाता है या नहीं, ये बस कुछ ही दिन में पता चल जाएगा.

