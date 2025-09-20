scorecardresearch
 

Feedback

7वीं क्लास में फेल हो गए थे अक्षय कुमार, सुनकर फैन्स की छूटी हंसी, VIDEO

अक्सर ही अक्षय कुमार अपने बचपन की किस्से किसी न किसी शो में बताते दिखते हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है. अक्षय ने एक शो में बताया कि वो सातवीं क्लास में फेल हो गए थे, जिसे सुनकर वहां मौजूद ऑडियन्स ठहाके लगाकर हंसने लगी.

Advertisement
X
अक्षय कुमार ने सुनाया किस्सा (Photo: Instagram @akshaykumar)
अक्षय कुमार ने सुनाया किस्सा (Photo: Instagram @akshaykumar)

अक्षय कुमार की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' थियटर्स में आ चुकी है. बॉक्स ऑफिस पर ये कैसा परफॉर्म करती है, ये तो समय बताएगा, लेकिन हाल ही में अक्षय 'आप की अदालत' शो में आए. इस शो में आकर अक्षय ने सभी को पर्सनल लाइफ के कुछ अनुसुने किस्से बताए.

अक्षय का वीडियो वायरल
अक्षय ने अपने बचपन की यादों को ताजा करते हुए बताया कि वो सातवीं क्लास में फेल हो गए थे. वहां मौजूद ऑडियन्स अक्षय की इतनी बात सुनकर पहले तो हंसी, फिर हूटिंग करने लगी. अक्षय ने कहा कि आप लोग इतना क्यों शॉक्ड हो रहे हैं, ये सच है. एक सीरियस मोमेंट को अक्षय ने काफी मजाकिया अंदाज में हैंडल किया. 

सोशल मीडिया पर इस दौरान का वीडियो भी वायरल हो रहा है. शो में अक्षय से ये सवाल भी किया गया कि क्या वो पत्नी ट्विंकल खन्ना से डरते हैं. इसपर अक्षय ने कहा- मैं अगर वो कोशिश करूंगा तो वो मेरी जिंदगी निकाल देगी. अक्षय बचपन से ही एक एक्टर बनना चाहते थे. 

सम्बंधित ख़बरें

akshay kumar's jolly llb 3 performing slower than expected is this the reason?
5 साल में दर्शकों को थका चुका है कोर्टरूम ड्रामा... 'जॉली एलएलबी 3' को भी नुकसान 
Jolly LLB 3 review
Review: किसान का दर्द, अक्षय-अरशद का 'जॉली' गुड फैक्टर, इमोशनल है फिल्म  
Jolly LLB 3 advance booking low, opening day will be lower than Jolly llb 2
स्लो है 'जॉली एलएलबी 3' की बुकिंग, पिछली फिल्म से भी छोटी होगी ओपनिंग! 
jolly llb 3 advance booking
जॉली LLB 3 ने एडवांस बुकिंग में की छप्परफाड़ कमाई! देखें मूवी मसाला 
post lockdown only sequels worked for akshay kumar, will jolly llb 3 too?
सीक्वल फिल्में बचा रहीं अक्षय की नाक, 'जॉली एलएलबी 3' भी करेगी कमाल? 

अक्षय ने शेयर किए पर्सनल लाइफ मोमेंट्स
कुछ मोमेंट्स को याद करते हुए अक्षय ने कहा- एक बार पिता ने मेरे से पूछा कि मैं क्या बनना चाहता हूं तो मैंने सीधे तौर पर उनसे कहा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं. बचपन का सपना पूरा हुआ और आज अक्षय जिस मुकाम पर हैं वो काबिले-तारीफ है. 

Advertisement

वर्कफ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' थियटर्स में रिलीज हुई है. सुभाष कपूर ने इसका निर्देशन किया है. अरशद वारसी इसमें अक्षय के साथ नजर आ रहे हैं. ये कोर्टरूम ड्रामा है. फैन्स के बीच इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है. 

हाल ही में अक्षय और अरशद रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आए थे. यहां घरवालों के साथ दोनों ने ही खूब मस्ती की. दोनों को स्टेज संभालने के लिए कहकर फराह खान तो चली गई थीं, लेकिन अक्षय ने फैन्स का अकेले ही खूब मनोरंजन किया. दर्शकों को अक्षय की कॉमेडी पसंद आई. साथ ही टीआरपी की लिस्ट में 'बिग बॉस 19' ने अपनी टॉप 10 में जगह बनाई. 

फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' के कोर्टरूम ड्रामा को फैन्स पसंद कर रहे हैं. देखना दिलचस्प होने वाला है कि ये फिल्म वीकेंड पर कितना कलेक्शन कर पाती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement