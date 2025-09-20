7वीं क्लास में फेल हो गए थे अक्षय कुमार, सुनकर फैन्स की छूटी हंसी, VIDEO

अक्षय कुमार की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' थियटर्स में आ चुकी है. बॉक्स ऑफिस पर ये कैसा परफॉर्म करती है, ये तो समय बताएगा, लेकिन हाल ही में अक्षय 'आप की अदालत' शो में आए. इस शो में आकर अक्षय ने सभी को पर्सनल लाइफ के कुछ अनुसुने किस्से बताए.

अक्षय का वीडियो वायरल

अक्षय ने अपने बचपन की यादों को ताजा करते हुए बताया कि वो सातवीं क्लास में फेल हो गए थे. वहां मौजूद ऑडियन्स अक्षय की इतनी बात सुनकर पहले तो हंसी, फिर हूटिंग करने लगी. अक्षय ने कहा कि आप लोग इतना क्यों शॉक्ड हो रहे हैं, ये सच है. एक सीरियस मोमेंट को अक्षय ने काफी मजाकिया अंदाज में हैंडल किया.

सोशल मीडिया पर इस दौरान का वीडियो भी वायरल हो रहा है. शो में अक्षय से ये सवाल भी किया गया कि क्या वो पत्नी ट्विंकल खन्ना से डरते हैं. इसपर अक्षय ने कहा- मैं अगर वो कोशिश करूंगा तो वो मेरी जिंदगी निकाल देगी. अक्षय बचपन से ही एक एक्टर बनना चाहते थे.

अक्षय ने शेयर किए पर्सनल लाइफ मोमेंट्स

कुछ मोमेंट्स को याद करते हुए अक्षय ने कहा- एक बार पिता ने मेरे से पूछा कि मैं क्या बनना चाहता हूं तो मैंने सीधे तौर पर उनसे कहा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं. बचपन का सपना पूरा हुआ और आज अक्षय जिस मुकाम पर हैं वो काबिले-तारीफ है.

Advertisement

वर्कफ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' थियटर्स में रिलीज हुई है. सुभाष कपूर ने इसका निर्देशन किया है. अरशद वारसी इसमें अक्षय के साथ नजर आ रहे हैं. ये कोर्टरूम ड्रामा है. फैन्स के बीच इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है.

हाल ही में अक्षय और अरशद रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आए थे. यहां घरवालों के साथ दोनों ने ही खूब मस्ती की. दोनों को स्टेज संभालने के लिए कहकर फराह खान तो चली गई थीं, लेकिन अक्षय ने फैन्स का अकेले ही खूब मनोरंजन किया. दर्शकों को अक्षय की कॉमेडी पसंद आई. साथ ही टीआरपी की लिस्ट में 'बिग बॉस 19' ने अपनी टॉप 10 में जगह बनाई.

फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' के कोर्टरूम ड्रामा को फैन्स पसंद कर रहे हैं. देखना दिलचस्प होने वाला है कि ये फिल्म वीकेंड पर कितना कलेक्शन कर पाती है.

---- समाप्त ----