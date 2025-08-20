मुश्किल में अक्षय कुमार-अरशद वारसी, 'जॉली LLB 3' के सिलसिले में कोर्ट ने दोनों को भेजा समन

कुछ समय पहले ही अक्षय कुमार और अरशद वारसी ने 'जॉली एलएलबी 3' की अनाउंसमेंट की थी. फैन्स काफी उत्साह से भर उठे थे. एक बार फिर से उनको कोर्ट रूम ड्रामा जो देखने को मिलने वाला था. लेकिन अब ये फइल्म विवादों में फंसती नजर आ रही है. दरअसल, अक्षय और अरशद को इस फिल्म के सिलसिले में पुणे सिविल कोर्ट की ओर से समन मिला है. इस फिल्म के खिलाफ एक पेटीशन फाइल हुई है. 19 सितंबर को फिल्म रिलीज होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही इस मामले को सुल्टाया जाएगा.

क्या है मामला?

वकील वाजेद खान और गणेश मास्खे ने पेटीशन फाइल की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वकीलों और जज को इस फिल्म में बहुत ही खराब और अनुचित ढंग से दिखाया और पेश किया गया है. एक्टर्स और फिल्ममेकर्स ने लीगल प्रोफेशल्स को खराब ह्यूमर के साथ पेश किया है.

इस मामले को देखते हुए 12वें जूनियर डिविजन सिविल जज जे जी पवार ने एक्टर्स और फिल्म के प्रोड्यूसर्स को समन भेजा है. उनसे कहा है कि वो 28 अगस्त को कोर्ट में पेश हों. इसके साथ ही फिल्म की रिलीज पर भी रोक लगाने की बात कही है. ये मामला तब बढ़ा जब फिल्म का टीजर रिलीज हुआ.

पेटीशनर्स का कहना है कि फिल्म में सभी वकील, जज को 'मामू' कहकर बुला रहे हैं. ये जुडीश्यरी का अपमान है. इंडिया टुडे संग बातचीत में वाजेद ने कहा- कोर्ट में वकील बहस करते देखे जा सकते हैं, जैसे परिवार में लड़ाई हो रही हो. माना कि ये सिर्फ एक फिक्शन है, लेकिन पूरी लीगल कम्यूनिटी के लिए अपमानजनक है.

बता दें कि फिल्म की रिलीज तेजी से करीब आ रही है. थियटर्स में ये 19 सितंबर को रिलीज होगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा. देखना ये भी होगा कि अरशद और अक्षय क्या पुणे कोर्ट में 28 अगस्त को पहुंच पाते हैं या नहीं.

