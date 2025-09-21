scorecardresearch
 

थिएटर्स में चला अक्षय-अरशद की जुगलबंदी का जादू, दो दिन में 'जॉली एलएलबी 3' ने कमा डाले इतने करोड़

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की 'जॉली एलएलबी 3' थिएटर्स में कमाल कर रही है. इसे ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने सिर्फ दो दिनों में 'केसरी चैप्टर 2' के फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन को भी मात दी है.

अक्षय-अरशद की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
अक्षय-अरशद की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'जॉली एलएलबी' फिल्म सीरीज ने हमेशा से ऑडियंस को थिएटर्स में एक जॉली टाइम देने का काम किया है. 'जॉली एलएलबी 1' और 'जॉली एलएलबी 2' दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर चुकी थीं. अब इसका तीसरा पार्ट भी आ गया है जिसे पहले की ही तरह फैंस का प्यार मिल रहा है.

बॉक्स ऑफिस पर कैसा है 'जॉली एलएलबी 3' का हाल?

अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर 'जॉली एलएलबी 3' फैंस के लिए एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आई. दोनों स्टार्स की कॉमिक टाइमिंग ने इस फिल्म में चार चांद लगाए. वहीं इसकी कहानी ने लोगों के दिलों को गहराई से छुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म ने अपने पहले दिन यानी 19 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर 12.5 करोड़ रुपये की ओपनिंग की. फिल्म ने अपनी पकड़ दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूत रखी. 

'जॉली एलएलबी 3' ने शनिवार के दिन 20 करोड़ रुपये की कमाई की. अपने पहले वीकेंड में 'जॉली एलएलबी 3' अभी तक 32.5 करोड़ रुपये का टोटल कलेक्शन करने में कामयाब हो गई है. अभी जबतक ये खबर लिखी गई है, तबतक फिल्म तीसरे दिन कुल 8 करोड़ रुपये कमा चुकी है.

अक्षय-अरशद की फिल्म को वैसे हर तरफ से अच्छा वर्ड ऑफ माउथ ही मिल रहा है. दो दिनों के कलेक्शन के बाद ऐसी उम्मीद है कि फिल्म अपने पहले वीकेंड खत्म होने तक 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा बड़ी आसानी से टच कर लेगी. 

अच्छे वर्ड ऑफ माउथ का मिल रहा फायदा

'जॉली एलएलबी 3' ने शनिवार के दिन अपनी कमाई में करीब 60% का इजाफा देखा है. थिएटर्स में भी लोगों की भीड़ नजर आ रही है. शनिवार के दिन फिल्म की कुल ऑक्यूपेंसी इंडिया में 35.40% रिकॉर्ड हुई है. 'जॉली एलएलबी 3' ने अक्षय की इसी साल आई हिट फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' के फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन को भी दो दिनों में मात दी है. वहीं इस फिल्म ने अपने पहले पार्ट के लाइफटाइम नेट कलेक्शन को पार किया है.

बात करें 'जॉली एलएलबी 3' की, तो इसमें सौरभ शुक्ला, अमृता राव, हुमा कुरैशी, गजराज राव, राम कपूर, सीमा बिसवास जैसे एक्टर्स शामिल हैं. इस फिल्म को सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है, जो इससे पहले 'जॉली एलएलबी' के पिछले दोनों पार्ट्स भी बना चुके हैं. 

