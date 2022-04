हिंदी को मातृभाषा नहीं मानने वाले साउथ विलेन Kiccha Sudeep पर भड़के Ajay Devgn, पूछा- फिल्में डब क्यों करते हो?

एक तरफ साउथ सिनेमा की फ‍िल्मों का दबदबा बढ़ता जा रहा है. वहीं दूसरी तरफ भाषा को लेकर नया विवाद सामने आ खड़ा हो गया है. इस विवाद की शुरुआत हुई है साउथ इंडस्ट्री के हिट विलेन किच्चा सुदीप (Kiccha Sudeep) के एक वीडियो इंटरव्यू से. इस वीडियो में उन्होंने हिंदी भाषा के लिए कहा था कि वह हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है. अब किच्चा सुदीप के इस विवादित बयान ने काफी तूल पकड़ लिया है. एक्टर को मुहतोड़ जवाब देते हुए अजय देवगन ने इसपर रिएक्ट किया है.

अजय ने किया रिएक्ट

अजय देवगन ने ट्वीट कर लिखा, "किच्चा सुदीप, मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा थी, है और हमेशा रहेगी. जन गण मन."

किच्चा सुदीप ने कहा था कि पैन इंडिया फिल्में कन्नड़ में बन रही हैं, मैं इसपर एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा. हिंदी अब नेशनल लैंग्वेज नहीं रह गई है. आज बॉलीवुड में पैन इंडिया फिल्में की जा रही हैं. वह तेलुगू और तमिल फिल्मों का रीमेक बना रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं. आज हम वे फिल्में बना रहे हैं जो दुनियाभर देखी जा रही हैं.

किच्चा का पलटवार

अजय देवगन को जवाब देते हुए किच्चा ने भी ट्वीट किए और उन्हें सफाई दी. किच्चा ने लिखा, "सर, जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने वह बात कही, मुझे लगता है कि मेरी उस बात को बहुत अलग तरीके से लिया गया है. शायद मैं अपनी बात को बेहतर ढंग से आपके सामने तभी रख सकूं, जब मैं आपसे मिलूंगा. मेरी बात को कहने का मतलब यह नहीं था कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं, उत्तेजित करूं या फिर किसी विवाद को बढ़ावा दूं. मैं ऐसा क्यों ही करूंगा सर."

Hello @ajaydevgn sir.. the context to why i said tat line is entirely different to the way I guess it has reached you. Probably wil emphasis on why the statement was made when I see you in person. It wasn't to hurt,Provoke or to start any debate. Why would I sir 😁 https://t.co/w1jIugFid6