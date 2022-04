एक्टर Kiccha Sudeep ने हिंदी भाषा को लेकर दिया बयान, बॉलीवुड पर कसा तंज

साउथ सिनेमा का दबदबा मौजूदा समय में दुनियाभर में देखने को मिल रहा है. साउथ की फिल्में हर तरफ रिलीज हो रही हैं और अच्छी कमाई भी कर रही हैं. इसी दौरान बॉलीवुड की चमक पोस्ट लॉकडाउन फेज में थोड़ी कम हो गई है. फिल्में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं और अच्छे व्यूज हिंदी फिल्मों को नहीं मिल पा रहे हैं. सलमान खान ने भी इस बात को लेकर चिंता जताई थी और साउथ फिल्मों की तारीफ की थी. लेकिन अब साउथ एक्टर किच्चा सुदीप का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो फिल्मों के बहाने हिंदी भाषा और उसकी लोकप्रियता को लेकर बयान देते नजर आ रहे हैं.

किच्चा का वीडियो हो रहा वायरल

किच्चा का एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है. वीडियो में वे किसी के सवाल को बीच में रोक कर उसे करेक्ट करते हैं और ये समझाते हैं कि हिंदी अब राष्ट्रीय भाषा नहीं है और उसे पैन इंडिया की जरूरत है, जबकि कन्नड़ फिल्मों को नहीं है.

किच्चा ने कहा- आपने कहा कि पैन इंडिया फिल्में कन्नड़ में बन रही हैं, मैं इसपर एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा. हिंदी अब नेशनल लैंग्वेज नहीं रह गई है. आज बॉलीवुड में पैन इंडिया फिल्में की जा रही हैं. वे तेलुगू और तमिल फिल्मों का रीमेक बना रहे हैं लेकिन इसके बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं. आज हम वो फिल्में बना रहे हैं जो दुनियाभर में देखी जा रही हैं.

Kannada Actor @KicchaSudeep said ,"correct it,Hindi is no more the National Language, its no more a National language"!

In a film launch & a huge applause from the crowd & the media.



Hope the efforts of Kannada activists are reaching the intended places.👏👏#stophindilmposition pic.twitter.com/qpj06HJseG