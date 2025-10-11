21 साल छोटी एक्ट्रेस संग फिर रोमांस करेंगे अजय देवगन, रिलीज हुआ 'दे दे प्यार दे 2' का पोस्टर

बॉलीवुड स्टार अजय देवगन पिछले कुछ वक्त से सिर्फ सीक्वल फिल्में ही थिएटर्स में लेकर आ रहे हैं. रोहित शेट्टी का 'सिंघम अगेन' से लेकर 'सन ऑफ सरदार 2' तक उनकी सभी सीक्वल फिल्में रिलीज हुई हैं. अब वो अपनी एक और हिट फिल्म का सीक्वल लेकर आ रहे हैं. उनकी नई फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' जल्द रिलीज हो रही है, जिसका मोशन पोस्टर सामने आ चुका है.

इस बार क्या होगी 'दे दे प्यार दे 2' की स्टोरी?

अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे' साल 2019 में आई थी, जिसमें उनके साथ रकुल प्रीत सिंह शामिल थीं. इस फिल्म में एक्टर ने अपनी से 21 साल छोटी एक्ट्रेस संग रोमांस किया था. हालांकि इसमें तब्बू भी थीं, जिससे ये लव ट्रायंगल जैसी सिचुएशन वाली फिल्म थी. ऑडियंस को ये लव रंजन स्टाइल फिल्म, जिसमें कॉमेडी के साथ फैमिली ड्रामा शामिल था, बेहद पसंद आई थी.

अब मेकर्स इसका सीक्वल लेकर आ चुके हैं, जिसकी कहानी पिछले पार्ट की कहानी को आगे लेकर जाएगी. जहां लास्ट पार्ट में अजय का किरदार अपने परिवार से रकुल के किरदार को मिलवाता है. वहीं इस पार्ट में अजय, रकुल के किरदार की फैमिली से मिलेंगे. 'दे दे प्यार दे 2' के मोशन पोस्टर में पूरी फैमिली को दिखाया गया है.



Advertisement

फिल्म में इस बार रकुल प्रीत के पेरेंट्स का रोल होने वाला है, जिसमें आर माधवन उनके पिता का रोल निभाते नजर आएंगे. वहीं राम कपूर की पत्नी एक्ट्रेस गौतमी कपूर, रकुल की मां बनती दिखाई देंगी. फिल्म में इस बार अजय देवगन की ऑन-स्क्रीन बेटी यानी एक्ट्रेस इशिता दत्ता भी नजर आएंगी. वहीं पिछले पार्ट की तरह इसमें जावेद जाफरी भी हैं. उनके साथ उनका बेटा मीजान जाफरी जुड़ चुके हैं, जो पोस्टर से लग रहा है कि रकुल प्रीत के किरदार आयशा का लव इंट्रेस्ट बने हैं.

'दे दे प्यार दे 2' अगले महीने यानी 14 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी. इस बीच फिल्म का ट्रेलर भी सामने आएगा, जिससे फैंस के बीच क्रेज बनेगा. इस फिल्म को पिछले पार्ट की तरह लव रंजन ने लिखा और प्रोड्यूसर किया है. वहीं टी-सीरीज ने भी उनके साथ इसे प्रोड्यूस किया है. फिल्म को अंशुल शर्मा ने डायरेक्ट किया है, जिनकी ये बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म भी है.

क्या हैं अजय देवगन के आने वाले प्रोजेक्ट्स?

अजय देवगन 'दे दे प्यार दे 2' के बाद और भी सीक्वल फिल्मों में नजर आने वाले हैं. उनकी 'धमाल 4' अगले साल ईद पर रिलीज होने के लिए कंफर्म है. इसके अलावा वो 'दृश्यम 3', 'गोलमाल 5' और 'शैतान 2' भी लेकर आएंगे. अजय देवगन का फिलहाल सीक्वल रिकॉर्ड अच्छा ही रहा है. हालांकि उनकी आखिरी फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' उतनी कामयाब नहीं हुई थी. अब देखना होगा कि क्या 'दे दे प्यार दे 2' हिट का टैग हासिल कर पाएगी या नहीं.

---- समाप्त ----