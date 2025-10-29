अजय देवगन-हनी सिंह की जुगलबंदी, 'झूम शराबी' गाना रिलीज, बनेगा नया एंथम

फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' के मेकर्स दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर बज बना रहे हैं. अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की जोड़ी इस बार फिल्म में धमाल मचाने वाली है. एक-एक करके मेकर्स फिल्म के गाने रिलीज कर रहे हैं, जिससे फैन्स के बीच जोड़ी को लेकर चर्चा हो. साथ ही फिल्म को लेकर सभी में एक्साइटमेंट बनी रहे. इसी कड़ी में मेकर्स ने फिल्म का दूसरा गाना रिलीज किया है, जो है 'झूम शराबी'.

कैसा है सॉन्ग 'झूम शराबी'?

जैसा गाने का नाम है, वैसे ही इसे शूट किया गया है. सॉन्ग में अजय देवगन सच में झूमते दिख रहे हैं. हाथ में एल्कोहल की बोतल है और वो यो यो हनी सिंह के साथ झूमते नजर आ रहे हैं. साथ में रकुल प्रीत सिंह की अदाएं इस गाने में चार चांद लगा रही हैं. यूट्यूब पर ये रिलीज हो चुका है.



'झूम शराबी' सॉन्ग फैन्स के लिए एक परफेक्ट पार्टी एंथम साबित हो सकता है. इस ट्रैक की वाइब्रेंट एनर्जी, ग्लैमर आप सभी को डांस करने पर मजबूर करेगा. गाने को आदित्य रिखारी और पायल देव ने अपनी आवाज दी है. म्यूजिक पायल देव और आदित्य देव का है. कुमार ने इस गाने के लिरिक्स लिखे हैं. ये गाना आपको रोमांस और मजा, दोनों फील देगा.

यहां देखें गानाः

गाने के डायरेक्टर अंशुल शर्मा ने इसको लेकर कहा कि हम सॉन्ग में एक फन एलीमेंट को जिंदा रखना चाहते थे. रकुल प्रीत सिंह और मीजान जाफरी की बॉन्डिंग आप सभी को इसमें बेहद ही क्यूट और मजेदार लगेगी. पायल और आदित्य ने गाने की वाइब को कायम रखा है. साथ ही ट्यून भी काफी अच्छी दी है. कुमार के लिरिक्स ने इस सॉन्ग में चार चांद लगा दिए हैं. इमोशन का टच उन्होंने इसमें डाला है.

'दे दे प्यार दे' में भी थे अजय देवगन

'दे दे प्यार दे' फिल्म साल 2019 में आई थी जो कि एक रोमांटि कॉमेडी थी. इसमें अजय देवगन दिखे थे. तबू और रकुल प्रीत सिंह भी लीड रोल में नजर आई थीं. फिल्म की कहानी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी थी. इसमें आशीश की कहानी दिखाई गई थी जो 50 साल का होता है. लंदन में रहता है. उसे आयशा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है जो 26 साल की होती है. दोनों का रिलेशनशिप तब मोड़ लेता है, जब आशीश अपनी एक्स वाइफ से उसको मिलवाता है जो कि मंजू (तबू) होती है. दोनों के दो बच्चे होते हैं. ऐसे में आशीश इंडिया आकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काफी स्ट्रगल करता है.

बता दें कि फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

