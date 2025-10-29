scorecardresearch
 

Feedback

अजय देवगन-हनी सिंह की जुगलबंदी, 'झूम शराबी' गाना रिलीज, बनेगा नया एंथम

अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इसे देखने के लिए फैन्स बेताब हो रहे हैं. इसी बीच फैन्स का एक्साइटमेंट कायम रखने के लिए मेकर्स ने फिल्म का दूसरा गाना रिलीज किया है.

Advertisement
X
'दे दे प्यार दे 2' का दूसरा गाना 'झूम शराबी' हुआ रिलीज (Photo: Youtube Screengrab)
'दे दे प्यार दे 2' का दूसरा गाना 'झूम शराबी' हुआ रिलीज (Photo: Youtube Screengrab)

फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' के मेकर्स दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर बज बना रहे हैं. अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की जोड़ी इस बार फिल्म में धमाल मचाने वाली है. एक-एक करके मेकर्स फिल्म के गाने रिलीज कर रहे हैं, जिससे फैन्स के बीच जोड़ी को लेकर चर्चा हो. साथ ही फिल्म को लेकर सभी में एक्साइटमेंट बनी रहे. इसी कड़ी में मेकर्स ने फिल्म का दूसरा गाना रिलीज किया है, जो है 'झूम शराबी'.

कैसा है सॉन्ग 'झूम शराबी'?
जैसा गाने का नाम है, वैसे ही इसे शूट किया गया है. सॉन्ग में अजय देवगन सच में झूमते दिख रहे हैं. हाथ में एल्कोहल की बोतल है और वो यो यो हनी सिंह के साथ झूमते नजर आ रहे हैं. साथ में रकुल प्रीत सिंह की अदाएं इस गाने में चार चांद लगा रही हैं. यूट्यूब पर ये रिलीज हो चुका है. 
 
'झूम शराबी' सॉन्ग फैन्स के लिए एक परफेक्ट पार्टी एंथम साबित हो सकता है. इस ट्रैक की वाइब्रेंट एनर्जी, ग्लैमर आप सभी को डांस करने पर मजबूर करेगा. गाने को आदित्य रिखारी और पायल देव ने अपनी आवाज दी है. म्यूजिक पायल देव और आदित्य देव का है. कुमार ने इस गाने के लिरिक्स लिखे हैं. ये गाना आपको रोमांस और मजा, दोनों फील देगा. 

Advertisement

यहां देखें गानाः

सम्बंधित ख़बरें

Movie Masala Nov Clash
मूवी मसाला: नवंबर में बॉक्स ऑफिस पर किन-किन फिल्मों का क्लैश?  
Ram Gopal Varma
इस फिल्म के हीरो बनने वाले थे शाहरुख, फिर कैसे अजय ने किया रिप्लेस? 
Paresh Rawal
'दृश्यम 3' करने से परेश का इनकार, बताई वजह, बोले- मजा नहीं आया... 
de de pyaar de 2 trailer
'दे दे प्यार दे 2' में अजय-माधवन की तीखी तकरार! देखें मूवी मसाला 
R Madhavan
हमउम्र अजय देवगन के ससुर का किरदार निभा रहे माधवन, हुए असहज?  

गाने के डायरेक्टर अंशुल शर्मा ने इसको लेकर कहा कि हम सॉन्ग में एक फन एलीमेंट को जिंदा रखना चाहते थे. रकुल प्रीत सिंह और मीजान जाफरी की बॉन्डिंग आप सभी को इसमें बेहद ही क्यूट और मजेदार लगेगी. पायल और आदित्य ने गाने की वाइब को कायम रखा है. साथ ही ट्यून भी काफी अच्छी दी है. कुमार के लिरिक्स ने इस सॉन्ग में चार चांद लगा दिए हैं. इमोशन का टच उन्होंने इसमें डाला है.

'दे दे प्यार दे' में भी थे अजय देवगन
'दे दे प्यार दे' फिल्म साल 2019 में आई थी जो कि एक रोमांटि कॉमेडी थी. इसमें अजय देवगन दिखे थे. तबू और रकुल प्रीत सिंह भी लीड रोल में नजर आई थीं. फिल्म की कहानी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी थी. इसमें आशीश की कहानी दिखाई गई थी जो 50 साल का होता है. लंदन में रहता है. उसे आयशा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है जो 26 साल की होती है. दोनों का रिलेशनशिप तब मोड़ लेता है, जब आशीश अपनी एक्स वाइफ से उसको मिलवाता है जो कि मंजू (तबू) होती है. दोनों के दो बच्चे होते हैं. ऐसे में आशीश इंडिया आकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काफी स्ट्रगल करता है. 

Advertisement

बता दें कि फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement