ऐश्वर्या राय बच्चन की AI तस्वीरों के इस्तेमाल पर कोर्ट ने लगाई रोक, जानें कोर्ट ने क्या कहा

दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाई है. न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने आदेश दिया कि ऐश्वर्या के नाम, छवि, आवाज और समानता के दुरुपयोग को रोका जाए. कोर्ट ने कहा कि यह उल्लंघन न केवल वित्तीय नुकसान पहुंचाता, बल्कि उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है.

ऐश्वर्या राय बच्चन ने कोर्ट में दाखिल की थी याचिका (Photo: Instagram/@aishwaryaraibachchan_arb)
दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. कोर्ट ने माना कि व्यक्तिगत विशेषताओं का अनधिकृत उपयोग जीवन के सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है. 

न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कई संस्थाओं को ऐश्वर्या के व्यक्तिगत विशेषताओं (जैसे नाम, छवि, आवाज, और समानता) के दुरुपयोग पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि अनधिकृत उपयोग न केवल वित्तीय नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है. वादी के व्यक्तित्व अधिकारों का कोई भी उल्लंघन, जो जनता में किसी उत्पाद या सेवा के समर्थन या प्रायोजन को लेकर भ्रम पैदा करता है, वादी की प्रतिष्ठा और सद्भावना को भी कमजोर करेगा. 

ऐश्वर्या की प्रतिष्ठा पर सवाल

कोर्ट ने उल्लेख किया कि ऐश्वर्या भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे फेमस हस्तियों में से एक हैं. विभिन्न ब्रांड्स की राजदूत के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें ऐसी प्रतिष्ठा और सद्भावना दिलाई है कि जनता उनके द्वारा समर्थित ब्रांड्स पर भरोसा करती है. इस तरह उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन जनता में भ्रम पैदा करता है और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है.

यह आदेश 11 सितंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया, जिसमें कई वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स पर ऐश्वर्या की छवि, नाम, और AI-जनरेटेड सामग्री के अनधिकृत उपयोग को रोकने का निर्देश दिया गया. यह मामला डिजिटल युग में डीपफेक और अनधिकृत उपयोग के खिलाफ हस्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. यह फैसला ऐश्वर्या राय बच्चन के सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी कदम है.

बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने कुछ दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. एक्ट्रेस की ओर से सीनियर वकील संदीप सेठी ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसमें ऐश्वर्या की ओर से उनके पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी अधिकारों की रक्षा को लेकर बात की गई थी. साथ ही एक्ट्रेस की तस्वीरें और वीडियो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वालों पर रोक लगाने की मांग की थी. उन्होंने बताया था कि कुछ वेबसाइट उनकी तस्वीरों से पैसा बना रही हैं, तो वहीं कुछ अश्लीलता भी फैला रही हैं.

