Aishwarya Rai Bachchan ने कान्स 2022 में फैन को लगाया गले, वायरल हुआ वीडियो, यूजर्स ने की तारीफ

ऐश्वर्या राय बच्चन दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिनी जाती हैं. लेकिन ऐश्वर्या ने कई बार यह साबित करके दिखाया है कि वह चेहरे से ही नहीं बल्कि दिल से भी खूबसूरत हैं. इन दिनों ऐश्वर्या कान्स फिल्म फेस्टिवल 2022 में सबके होश उड़ाने में लगी हुई है. अब एक्ट्रेस का एक नया वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में ऐश्वर्या राय बच्चन एक फैन को गले लगा रही हैं.

ऐश्वर्या ने फैंस को लगाया गले

सोशल मीडिया पर छाए इस वीडियो में ऐश्वर्या को फैंस के साथ बातचीत करते देखा जा सकता है. वह कुछ फैंस को ऑटोग्राफ देती हैं. फिर एक शख्स उनके आगे हाथ फैलाते हुए गले लगने का इशारा करता है और ऐश्वर्या उसे गले लगा लेती है. यह देखकर दूसरे फैंस शख्स को लकी बताते हैं. वीडियो में एक फैन को बताते हुए सुना जा सकता है कि वह मोरोक्को से है. फैन ने ऐश्वर्या को भी वहां आने के लिए कहा. वीडियो के अंत में ऐश्वर्या ने सभी को गॉड ब्लेस और टेक केयर कहा और चली गईं.

Untouched by her stardom, @aishwaryaraibachchan_arb greets fans and even hugs one at #cannes .#aishwaryaraibachchan #aishwaryarai #aishwaryaraibachan #cannes2022 #cannesfilmfestival pic.twitter.com/4D3NEC9SWw