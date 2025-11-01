scorecardresearch
 

'तलाक के बारे में सोचा...' जब ऐश्वर्या से किया गया सवाल, बच्चन परिवार की बहू ने कही थी ये बात

बॉलीवुड स्टार ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन अपनी शादी, निजी जीवन और तलाक की अफवाहों को लेकर चर्चा में रहते हैं. 2007 में हुई उनकी शादी के बाद दोनों ने अपने रिश्ते और परिवार के बारे में खुलकर बात की थी.

ऐश्वर्या-अभिषेक ने की थी रिश्ते पर बात (Photo: Instagram/@aishwaryaraibachchan_arb)
धरती की सबसे खूबसूरत अदाकाराओं में से एक बॉलीवुड स्टार ऐश्वर्या राय बच्चन ने 1 नवंबर को अपना 52वां जन्मदिन मनाया. 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद ऐश्वर्या ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ी. अपनी आकर्षक शख्सियत और प्रतिभा से ऐश्वर्या न सिर्फ बॉलीवुड सुपरस्टार बनीं बल्कि सभी दिलों में जगह भी बनाई. पर्सनल लाइफ की बार करें तो ऐश्वर्या ने 2007 में एक्टर अभिषेक बच्चन से शादी की थी. 2011 में उन्होंने बेटी आराध्या बच्चन का दुनिया में स्वागत किया था.

बच्चन परिवार में शादी करना कैसा था?

अभिषेक बच्चन से आलीशान शादी के बाद ऐश्वर्या अपने खूबसूरत परिवार के बारे में बात की थी. 2007 में अभिषेक और ऐश्वर्या ने ABC न्यूज को इंटरव्यू दिया था. भारत की 'सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध एक्टिंग फैमिली' में शादी करने का अनुभव कैसा है, ये सवाल पूछे जाने पर ऐश्वर्या ने जवाब दिया, 'मैंने अभिषेक से शादी की है, और बहुत-बहुत खुशी से.' अभिषेक ने बीच में कूदकर मजाक में कहा था, 'अच्छा ऑब्जर्वेशन.' ऐश्वर्या ने आगे कहा था, 'नहीं, मेरा मतलब है, सचमुच यही है, आप जानते हैं. हम दोनों शादीशुदा हैं और बहुत खुश हैं, अद्भुत माता-पिता का आशीर्वाद हमारे ऊपर है. इसलिए हम दोनों कहते रहते हैं कि अब हमारे पास दो सेट माता-पिता हैं. उनकी फैमिली में शादी करके मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह घर पर हूं. जब वो कहते हैं कि उन्होंने बेटी को आमंत्रित किया है, तो मुझे लगता है कि मुझे नए माता-पिता मिले हैं. ये सचमुच नया या अलग माहौल नहीं है. भले ही हाँ, दुनिया के लिए ये फिल्म इंडस्ट्री का प्रीमियर फैमिली है. मेरा मतलब…'

ऐश्वर्या ने आगे कहा था, 'क्योंकि हम एक-दूसरे को काफी समय से जानते हैं, और वो इतने नॉर्मल हैं. आप जानते हैं, कहने की हिम्मत करती हूं, सांस्कृतिक रूप से मजबूत, मूल्यों पर मजबूत, परिवार पर... यही वो मूल्य हैं जिनके साथ मैं बड़ी हुई हूं. यही वो पारिवारिक माहौल है जिसमें मैं पली-बढ़ी हूं. इसलिए मैं बहुत-बहुत सहज हूं.' जब इंटरव्यूअर ने कहा, 'तो आपके प्रसिद्ध ससुर (अमिताभ बच्चन) सिर्फ आपके ससुर हैं?' ऐश्वर्या ने जवाब दिया, 'मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से, हां. मेरा मतलब 'सिर्फ' कहकर इसे कम करना नहीं है. मैं कहूंगी कि वो पूरे प्यार, सम्मान और आदर के साथ हैं. वो और मां (जया बच्चन), मेरे लिए पा और मां हैं और मैं आभारी हूं कि मुझे जिस तरह अपनाया और प्यार दिया गया है.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

तलाक के बारे में सोचती हैं ऐश्वर्या?

इसके अलावा टीवी शो होस्ट ओपरा विनफ्रे को भी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने इंटरव्यू दिया था. इस अनोखे इंटरव्यू में होस्ट ने दोनों के करियर, निजी जीवन और शादी पर गहराई से बात की थी. ओपरा ने अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी के बाहर की अफरा-तफरी दिखाने वाला एक वीडियो क्लिप चलाया था और पूछा कि भारतीय शादियां कितनी विस्तृत होती हैं. अभिषेक ने बताया कि भारतीय शादियां काफी लंबी होती हैं, क्योंकि भारतीय हर चीज को सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं. ओपरा ने मजाक में कहा था कि इतनी भव्य शादी के बाद तलाक लेना मुश्किल होगा. ऐश्वर्या ने तुरंत जवाब दिया था, 'हम उस विचार को एंटरटेन करने की कोशिश भी नहीं करते.'

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की पहली मुलाकात 'धाई अक्षर प्रेम के' (2000) और 'कुछ ना कहो' (2003) में साथ काम करते हुए हुई थी. फिल्म 'गुरु' (2007) की शूटिंग के दौरान उनका रिश्ता गहरा हुआ और दोनों को प्यार हो गया. फिल्म के न्यूयॉर्क प्रीमियर के बाद अभिषेक ने ऐश्वर्या को प्रपोज किया और उन्होंने हां कह दी. कपल ने 20 अप्रैल 2007 को मुंबई में बच्चन निवास प्रतीक्षा में करीबी परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में शादी की थी. दोनों की एक बेटी है.

