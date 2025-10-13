scorecardresearch
 

बॉलीवुड सुपरस्टार्स का Young-Old वर्जन, AI का कमाल, म‍िले लाखों व्यूज

AI ने बॉलीवुड के मशहूर सितारों को उनके यंग और ओल्ड वर्जन में पेश किया है. देव आनंद, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर जैसे दिग्गज कलाकारों को दोनों रूप में दिखाया गया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की खूब चर्चा हो रही है.

बॉलीवुड स्टार्स का एआई वीडियो वायरल (Photo: AI generated images)
पूरी दुनिया में इस समय AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी इस्तेमाल किया जा रहा है. जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, वो आज सबकुछ आसानी से हो रहा है. इसी इमेजिनेशन को एक नया मोड देते हुए AI ने भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग के बी-टाउन सितारों को तब और अब के रूप में दिखाया गया. जो इस समय काफी वायरल है.

दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. जिमसें देव आनंद, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर से लेकर दिलीप कुमार, शम्मी कपूर और राज कपूर जैसे चेहरे पुराने और नए अंदाज में दिखाई दिए. जिसने नेटिजन्‍स को हैरान करने पर मजबूर कर दिया.

किन सितारों को देखा गया?
वायरल हो रहे वीडियो की शुरुआत विनोद खन्ना से होती है, जो 70 के दशक के टॉप एक्टर्स में से एक थे. उनका ओल्ड और यंग वर्जन सभी को पसंद आया. वहीं शशि कपूर ने भी हर बार की तरह ही इस बार भी अपनी मुस्कान से सभी का दिल जीत लिया. वहीं वीडियो में ऋषि कपूर, अशोक कुमार, संजय दत्त, राज कपूर, अमोल पालेकर, दिलीप कुमार, अनिल कपूर, राजेश खन्ना, शम्मी कपूर, शशि कपूर, धर्मेन्द्र, मनोज कुमार, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती और अंत में देव आनंद को देखा गया.

सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट 
ये पोस्ट ट्विटर यानी X पर @imashishsrrk नाम के हैंडल से शेयर की गई है. ये पोस्ट 12 अक्टबूर को शेयर की गई थी और इसे खबर लिखे जाने तक लगभग 4 लाख व्यूज मिले हैं. इस वीडियो पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'अनिल कपूर तो जैसे थे वैसे ही नजर आ रहे हैं. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया, ' मिथुन चक्रवर्ती का ओल्ड वर्जन में उनके डुप्लीकेट को डाल दिया है. जो इंस्टाग्राम पर रील बनाता है.'

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. वक्त के साथ खो गए बॉलीवुड के सुपरस्टार की याद को इस वीडियो ने एक बार फिर ताजा कर दिया है. किसी ने नहीं सोचा था कि बॉलीवुड सुपरस्टार्स के यंग वर्जन को ओल्ड वर्जन के साथ इस तरह कनेक्ट किया जा सकता है. AI की इस क्रिएटिविटी को लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
