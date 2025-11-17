scorecardresearch
 

ड्रग्स लेते हैं आफताब शिवदासानी? आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- सबके सामने चिल्लाकर...

आफताब शिवदासानी के करियर में एक वक्त ऐसा आया था, जब उनका नाम ड्रग्स के साथ जोड़ा गया था. उन्हें लेकर ये भी कहा गया था कि वो सेट पर बदतमीजी करते हैं. अब सालों बाद एक्टर ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है और सच बतााया है.

अपनी सफाई में क्या बोले आफताब शिवदासानी? (Photo: Instagram/@aftabshivdasani)
आफताब शिवदासानी जल्द ही फिल्म 'मस्ती 4' में  नजर आने वाले हैं. फिल्म को लेकर बज बना हुआ है. मगर फिल्म रिलीज से पहले एक्टर ने अपने करियर और मुश्किल दौर पर बात की है.  उन्होंने अपने ऊपर लगे कई गंभीर आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है और दुनिया को सच बताया है.

ड्रग्स लेते थे आफताब?

आफताब को लेकर एक समय पर ये भी अफवाह थी कि वो ड्रग्स लेते हैं. ये भी कहा गया था कि एक्टर सेट पर लोगों को काफी ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं. अब इन सब अफवाहों पर आफताब ने रिएक्ट किया है और सच्चाई बताई है. 

Zoom TV को दिए इंटरव्यू में आफताब ने कहा कि उनपर लगे आरोपों को उन्होंने कभी भी सीरियसली नहीं लिया. एक्टर बोले- मेरे बारे में फैली ये सबसे फनी अफवाह थी. मैंने जिंदगी की शुरुआत में ही ये सीख लिया था कि सच शोर नहीं करता. सच हमेशा साइलेंट होता है और सच को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती. इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने किसी भी तरह की सफाई देना ठीक नहीं समझा. 

'मैंने कभी भी खुद के बारे में कुछ भी सार्वजनिक रूप से नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं किसी ऐसी चीज के लिए अपनी नींद क्यों खराब करूं, जो सच नहीं है? मुझे पता है कि मेरी सच्चाई क्या है, जो लोग मेरे लिए मायने रखते हैं, उन्हें पता है कि मेरी सच्चाई क्या है.' 

एक्टर ने आगे कहा- चाहे मैं वो काम करूं या न करूं, लेकिन अगर लोग यह मानना चाहते हैं कि मैंने वो काम किया है, तो वो यही मानेंगे. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं छत पर चढ़कर चिल्ला-चिल्ला कर कहूं, 'भइया, मैंने नहीं किया. 

सेट पर खराब बिहेवियर दिखाने पर क्या बोले आफताब?

वहीं, सेट पर एटीट्यूड दिखाने वाली बात पर आफताब ने कहा कि अगर ये बात सच होती तो वो इतने लंबे वक्त तक इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाते. आफताब ने ये भी बताया कि इंडस्ट्री में उनके ज्यादा दोस्त नहीं हैं. एक्टर बोले- इंडस्ट्री में मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं, सिर्फ राहुल देव से ही अच्छी दोस्ती है. राहुल देव और मैं 2001 से कॉन्टैक्ट में हैं. वो मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं. लेकिन हम कभी ज्यादा बातचीत नहीं करते. हम कुछ महीनों में एक बार बात करते हैं. लेकिन हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है.

आफताब की बात करें तो वो लंबे वक्त बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म 'मस्ती 4' इसी महीने 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. 

