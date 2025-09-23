Follower बने आदित्य नारायण, अरबाज की छत्रछाया में खोई पहचान, खो रहे स्टार बनने का मौका?

आदित्य नारायण इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं. पिता उदित नारायण से अलग उन्होंने एक सिंगर, होस्ट और एक्टर के तौर पर अपनी खास पहचान बनाई है. आदित्य ने हमेशा फैंस को इंप्रेस किया है. मगर अब रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में आदित्य का गेम फैंस को निराश कर रहा है. आखिर वजह क्या है? आइए जानते हैं...

आदित्य से निराश फैंस

दरअसल, होस्टिंग हो या फिर सिंगिंग आदित्य नारायण ने हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर शाइन किया है. मगर अब पैसा और पावर के गेम 'राइज एंड फॉल' में आदित्य एक फॉलोअर बनकर रह गए हैं. शो में आदित्य की अब तक ना कोई खास स्ट्रैटेजी दिखी है और ना ही उनका गेम प्लान नजर आया है.

आदित्य सिर्फ आंख पर पट्टी बांधे अरबाज पटेल को फॉलो करते नजर आ रहे हैं. शो में अरबाज, धनश्री और आदित्य का एक ट्रायो बन चुका है. अरबाज जो कहते हैं, जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, आदित्य उसे बंद आंखों से फॉलो कर लेते हैं. आदित्य, अरबाज की छत्रछाया में खो चुके हैं.

लीड स्टार बनने के बजाए आदित्य शो में एक साइड कैरेक्टर बनकर रह गए हैं. ये बात उनके फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है. फैंस आदित्य को फ्रंट फुट पर खेलते हुए देखना चाहते हैं. अर्जुन बिजलानी, कीकू शारदा भी आदित्य के लिए कई दफा ये बात बोल चुके हैं.

गेम प्लान बदलेंगे आदित्य?

मगर अब आदित्य को भी ये एहसास हो गया है कि वो शो में अपना दिमाग नहीं लगा रहे, बल्कि अरबाज के कहने पर चल रहे हैं, क्योंकि बीते एपिसोड में आदित्य यूट्यूबर आरुष भोला को राइज कराकर पेंटहाउस में लाना चाहते थे, मगर अपने दिल की सुनने के बजाए आदित्य ने अरबाज के कहने पर कुब्रा सैत को राइज कराया.

आदित्य बाद में अपने फैसले पर पछतावा करते भी दिखे. उन्हें ये एहसास हुआ कि वो अपने नहीं बल्कि किसी और के दिमाग से खेल रहे हैं. अच्छी बात ये है कि वक्त रहते आदित्य को अपनी गलती का एहसास हो गया है. मगर अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या आदित्य सोलो प्लेयर बनकर फ्रंट फुट पर गेम खेलेंगे या फिर वो अरबाज की छत्रछाया में कहीं गुम रहेंगे. वैसे आदित्य के गेम के बारे में आपकी क्या राय है?

