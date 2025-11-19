scorecardresearch
 

'धुरंधर' में एक्टर्स ने किया 18 घंटे काम, डायरेक्टर आदित्य धर के बयान पर छिड़ा विवाद, दीपिका पर कसा तंज?

फिल्ममेकर आदित्य धर की नई फिल्म 'धुरंधर' के ट्रेलर को मुंबई में शानदार रिस्पॉन्स मिला है. आदित्य ने बताया कि फिल्म की पूरी टीम ने 16-18 घंटे बिना शिकायत काम किया, जिससे वर्कप्लेस कल्चर पर बहस छिड़ गई है. सोशल मीडिया पर उनके बयान की आलोचना हो रही है.

आदित्य धर ने किया दीपिका पादुकोण पर तंज? (Photo: Instagram/@adityadharfilms/@ranveersingh)
फिल्ममेकर आदित्य धर अपनी आने वाली फिल्म 'धुरंधर' के ट्रेलर को मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स से उत्साहित हैं. मंगलवार, 18 नवंबर को मुंबई में इस स्पाई एक्शन फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया, जिसे फैंस और सिनेप्रेमियों ने खूब सराहा है. ट्रेलर लॉन्च के दौरान आदित्य धर ने फिल्म की कास्ट के समर्पण की तारीफ की. उन्होंने बताया कि कई लोगों ने सेट पर बिना शिकायत किए 16-18 घंटे तक काम किया है. मगर उनके इस बयान ने एक बार फिर बॉलीवुड में काम के माहौल और परिस्थितियों पर बहस छेड़ दी है.

आदित्य ने कह दी बड़ी बात

'धुरंधर' का ट्रेलर, 18 नवंबर की सुबह मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) में लॉन्च किया गया. इस मौके पर आदित्य धर, फिल्म के लीड एक्टर रणवीर सिंह और बाकी कलाकार मौजूद थे. फिल्म बनाने की प्रक्रिया के बारे में बात करते हुए आदित्य धर ने कहा, 'जब हमने ये जर्नी शुरू की थी, तब मेरी आखिरी फिल्म को पांच साल हो चुके थे. धीरे-धीरे हमने ऐसे लोगों को जोड़ा जो खुद को साबित करना चाहते थे. हर एक्टर, हर HoD ने फिल्म को अपना सबकुछ दे दिया. ये बहुत असाधारण है कि सबने दिल-ओ-जान से काम किया, जो अक्सर नहीं होता. कई बार HoD सिर्फ अच्छे पैसे या प्रेस्टीज के लिए प्रोजेक्ट में आते हैं.'

फिल्ममेकर ने आगे कहा कि पूरी कास्ट और क्रू ने फिल्म के लिए जान लगा दी. आदित्य ने कहा, 'ये प्रोजेक्ट एकदम शुद्ध इरादे वाला था. एक्टर्स, HoD, असिस्टेंट्स से लेकर स्पॉट बॉयज तक सबने अपना खून-पसीना एक कर दिया. डेढ़ साल तक लगातार 16 से 18 घंटे काम किया गया और एक बार भी किसी ने शिकायत नहीं की. सबने 100% दिया, तभी ये फिल्म बन पाई.'

दीपिका पर था तंज?

आदित्य धर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारतीय सिनेमा में वर्कप्लेस कल्चर को लेकर बहस जोरों पर है. कई लोग एक्टर्स और टेक्नीशियन्स दोनों के लिए बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस की मांग कर रहे हैं. आदित्य के बयान वाले वीडियो पर इंस्टाग्राम पर एक कमेंट आया, 'वाह, अब शोषण को नॉर्मलाइज कर रहे हैं. बेहद खराब वर्क एथिक्स. मुझे यकीन है कि कम वेतन पाने वाले वर्कर्स के पास हां कहने के सिवा कोई चारा नहीं होता.' एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'ये डींगे हांकने वाली बात नहीं है.'

सोशल मीडिया पर कई लोग हैरान हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म का डायरेक्टर ऐसा टोन ले रहा है, जबकि रणवीर की पत्नी दीपिका पादुकोण एक्टर्स के लिए कम वर्किंग शिफ्ट की सबसे बड़ी वकालत कर रही हैं. एक यूजर ने पूछा, 'क्या ये दीपिका के अनियमित वर्क शेड्यूल पर बोलने का तंज है?' एक अन्य ने लिखा, 'लगता है दीपिका पर डाइरेक्ट डिग है. अजीब बात है.'

दीपिका ने हाल ही में दो बड़े प्रोजेक्ट्स, संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' और नाग अश्विन की 'कल्कि' का सीक्वल, 8 घंटे की शिफ्ट की मांग पूरी न होने पर छोड़ दिए थे. दोनों फिल्मों में प्रभास लीड रोल में हैं. 'धुरंधर' की बात करें तो इसमें रणवीर सिंह के साथ अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन और राकेश बेदी अहम भूमिकाओं में हैं. ये एक्शन एंटरटेनर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

