Adipurush Teaser Poster: हाथ में धनुष-बाण लिए प्रभास का फर्स्ट लुक आउट, भगवान राम के रोल में दिखेंगे

प्रभास की फिल्म आदिपुरुष का इंतजार फैंस लम्बे समय से कर रहे हैं. इस फिल्म का टीजर 2 अक्टूबर को अयोध्या में रिलीज होने वाला है. इससे पहले फिल्म का टीजर पोस्टर सामने आ गया है. डायरेक्टर ओम राउत की इस फिल्म में बाहुबली प्रभास भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं. नए पोस्टर में उनके किरदार की झलक मिल रही है.

आदिपुरुष का पोस्टर रिलीज

आदिपुरुष के टीजर पोस्टर में प्रभास को पौराणिक कथाओं के सैनिक के कपड़ों में देखा जा सकता है. वह जमीन पर अपने पैर टिकाए आसमान की ओर धनुष-बाण लिए निशाना साध रहे हैं. उनके पीछे समंदर है. आसमान लाल और सुनहरे रंग का नजर आ रहा है और बिजली कड़क रही है. प्रभास के लुक से साफ है कि उनकी फिल्म जबरदस्त होने वाली है.

पोस्टर को शेयर करते हुए एक्टर प्रभास ने कैप्शन लिखा, 'आरम्भ. हम अयोध्या की सरयू नदी के किनारे अपने सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं, आप भी साथ चलिए. हमारे साथ आदिपुरुष के पहले टीजर और पोस्टर से पर्दा उठाइए 2 अक्टूबर को.'

'ADIPURUSH' TEASER POSTER IS HERE - TEASER LAUNCH ON 2 OCT... Team #Adipurush unveils *teaser poster*... #AdipurushTeaser arrives on 2 Oct [Sun]... Stars #Prabhas, #SaifAliKhan, #KritiSanon and #SunnySingh... Directed by #OmRaut.#AdipurushMegaTeaserReveal #AdipurushInAyodhya pic.twitter.com/1WTct5d4yo