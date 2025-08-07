PAK एक्ट्रेस हानिया आमिर संग दिलजीत दोसांझ ने किया काम, ट्रोलिंग पर बोलीं वाणी कपूर- कोई कानून नहीं तोड़ा

कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर को आलोचना का सामना करना पड़ा था. इसका कारण उनका पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान के साथ फिल्म 'अबीर गुलाल' में काम करना था. इस फिल्म से फवाद बॉलीवुड में कमबैक करने वाले थे. फिल्म की रिलीज को कुछ ही दिन बचे थे, लेकिन इस बड़े हादसे ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी दीवार खड़ी कर दी और पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ-साथ उनके कंटेंट पर भी रोक लग गई.

वाणी कपूर ने दिलजीत को लेकर क्या कहा?

हादसे के कुछ वक्त बाद ही ग्लोबल आइकन बन चुके सिंगर दिलजीत दोसांझ ने अपनी फिल्म 'सरदार जी 3' का ट्रेलर रिलीज किया था. 27 जून को विदेश में रिलीज हुई इस फिल्म के ट्रेलर में दिलजीत के साथ पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को देखा गया. ऐसे में दिलजीत की खूब आलोचना हुई और FWICE ने उनपर बैन की मांग भी की. अब 'सरदार जी 3' के विवाद पर वाणी कपूर ने अपनी राय रखी है.

एनडीटीवी संग बातचीत के दौरान वाणी कपूर से दिलजीत दोसांझ की फिल्म को लेकर सवाल किया गया. इसपर उन्होंने ज्यादा न बोलते हुए दो टूक जवाब देना सही समझा. उन्होंने कहा, 'मैं नहीं चाहती कि ये क्लिकबेट बातचीत हो.' आगे एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं कयास लगा रही हूं कि इस फिल्म की शूटिंग उस भयानक अटैक से पहले हुई थी और मैं कयास लगा रही हूं कि एक प्रोड्यूसर के तौर पर उनके पैसे फंस गए होंगे.'

Advertisement

वाणी ने कहा, 'मुझे लगता है कि शायद फिल्म में 100 टेक्नीशियन ने काम किया था. जब फिल्म शूट की गई तब चीजें अलग थीं. मुझे नहीं लगता कि वो देश का अपमान करना चाहते थे. वो ग्लोबल स्टार हैं. उन्हें ग्लोबली माना जाता है. उन्होंने जो उन्हें ठीक लगा उस हिसाब से चीजें की हैं. लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने कोई कानून तो नहीं तोड़ा है, है न?'

वाणी कपूर की फिल्म 'अबीर गुलाल' की बात करें तो इसे 9 मई को भारत में रिलीज होना था. 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया, जिसमें 26 सैलानी मारे गए थे. इसके बाद FWICE ने 'अबीर गुलाल' को बायकॉट करने की मांग उठाई थी. वहीं दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सरदार जी 3', भारत में रिलीज नहीं हुई थी. इसे पाकिस्तानी समेत दुनियाभर में रिलीज किया गया और उसने जबरदस्त कमाई भी की थी.

---- समाप्त ----