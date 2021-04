बिग बुल पर यूजर ने पूछा सवाल, कूल अंदाज में बोले अभिषेक- मेरा तो मैनेजर भी गुजराती है

एक्टर अभिषेक बच्चन अपनी अपकमिंग फिल्म द बिग बुल को लेकर काफी उत्साहित हैं. उस फिल्म की वजह से ही एक्टर सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय हो गए हैं. इस समय एक्टर हर ट्रोल को भी जवाब देते दिख रहे हैं और हर मायने में अपनी फिल्म के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन बिग बुल को लेकर संशय और तुलना वाला दौर खत्म नहीं हो पा रहा है.

अभिषेक क्यों बोले- सबकुछ गुजराती?

इसी कड़ी में एक यूजर ने जोर देकर कह दिया कि हर्षद मेहता की कहानी के साथ कोई गुजराती ही न्याय कर सकता है. ट्वीट में लिखा गया- अब समझ आया कि कोई भी स्कैम 1992 से मैच क्यों नहीं कर सकता. कोई गाना नहीं, कोई जबरदस्ती का ड्रामा नहीं और असल गुजराती फ्लेवर. बनाने वाला, एक्टिंग करने वाला...डायरेक्टर..सब कुछ गुजराती. अब इस ट्वीट के जरिए अभिषेक की द बिग बुल पर चुटकी लेने की कोशिश हुई थी. लेकिन इसका जवाब भी अभिषेक बच्चन के पास तैयार था.

No wonder why one can never match the bar set by team #Scam1992 .. no unwanted rap song, only theme music.. no unnecessary drama, to the point writing.. and most important is the flavour ❤️ “Gujarati ke upar kahani banane wala, act karnewala, direct karnewala ... Sab Gujarati”

ट्रेंड कर गया अभिषेक का जवाब

एक्टर ने अपनी ही अंदाज में कह दिया- अभी ये ट्वीट देखा, मैंने द बिग बुल में काम किया है, क्या ये माना जाएगा अगर मैं कहूं कि मुझे गुजराती खाना पसंद है, मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट गुजराती है, मेरा मैनेजर भी गुजराती है...प्लीज हां बोल दीजिए. अब अभिषेक का एक फैन के सामने इस अंदाज में ट्वीट करना काबिले तारीफ है. एक्टर ना सिर्फ अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, बल्कि ट्रोल्स को भी बड़ी नजाकत के साथ संभालते दिख रहे हैं. इस बार भी एक्टर ने अपने ट्वीट के जरिए दिल जीत लिया है.

Hey, just came across this tweet. I’ve acted in #TheBigBull does it count if I love Gujarati food and my favourite restaurant is @gordhan_thal in Amdavad? Plus my manager is also Gujarati..... please say yes 🙏🏽😊