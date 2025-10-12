25 साल बाद मिला फिल्मफेयर अवॉर्ड, इमोशनल हुए अभिषेक, पिता-बेटी आराध्या को बताया अपना 'हीरो'

11 अक्टूबर की शाम एक्टर अभिषेक बच्चन के लिए बेहद खास रही. एक तरफ जहां उनके पिता अमिताभ बच्चन 83 साल के हुए, वहीं दूसरी तरफ उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स इवेंट में बेस्ट एक्टर का खिताब मिला. ये पहला मौका था जब अभिषेक फिल्मफेयर में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीते, जिसे पाकर एक्टर अपने इमोशन्स नहीं रोक पाए.

फिल्मफेयर अवॉर्ड पाकर क्या बोले अभिषेक बच्चन?

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स सेरेमनी में अभिषेक ने अपना बेस्ट एक्टर अवॉर्ड कार्तिक आर्यन के साथ शेयर किया. एक्टर को अपनी फिल्म 'आई वॉन्ट टू टॉक' के लिए ये सम्मान मिला है. अवॉर्ड लेने के बाद, जब स्पीच की बारी आई, तब अभिषेक उस पल थोड़े थम से गए. उन्होंने अवॉर्ड जीतने के बाद शब्द बोलने के लिए थोड़ी हिम्मत जुटाई क्योंकि वो काफी भावुक हो गए थे.

अभिषेक ने बेस्ट एक्टर अवॉर्ड पाकर कहा, 'इस साल फिल्म इंडस्ट्री में मेरे 25 साल पूरे हो रहे हैं और मुझे याद नहीं कि मैंने इस अवॉर्ड के लिए कितनी बार स्पीच की तैयारी की है. ये एक सपना रहा है और मैं बहुत भावुक और विनम्र हूं. अपने परिवार के सामने इसे हासिल करना और भी खास बना देता है.' '

'ऐसे कई लोग हैं जिनका मुझे शुक्रिया अदा करना है, इसलिए प्लीज... कार्तिक आर्यन, थम जाओ तुम अभी, तुम संभल जाओ तब तक. कार्तिक बहुत भावुक हो गए और उन्होंने मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया, जबकि उन्हें लगा था कि मैं इमोशनल नहीं होऊंगा.' अभिषेक ने अपनी स्पीच में फिल्म 'आई वॉन्ट टू टॉक' की पूरी टीम को धन्यवाद किया, जिनके कारण उन्हें उनके करियर का पहला बेस्ट एक्टर फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला.

परिवार का सपोर्ट पाकर इमोशनल हो गए अभिषेक

एक्टर ने आगे उन सभी फिल्ममेकर्स का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने 25 सालों में अभिषेक पर भरोसा जताते हुए उन्हें काम दिया. अभिषेक ने इसी बीच यंग एक्टर्स के लिए भी एक बात कही. उन्होंने कहा, '25 सालों की मेहनत और खुद पर विश्वास ऐसा नजर आता है. इसलिए खुद पर यकीन रखते रहो और मेहनत करते रहो.' एक्टर ने कार्तिक आर्यन की भी जमकर तारीफ की.

उन्होंने अपनी मां जया बच्चन को धन्यवाद किया, जिन्होंने उनकी सफलता के लिए प्रार्थनाएं की थीं. अभिषेक ने कहा कि वो इस इवेंट के दौरान सोच रहे थे कि वो अपने पिता अमिताभ बच्चन के लिए जन्मदिन पर क्या लेकर जाएं, तो वो अपने इस अवॉर्ड को अपने पिता को गिफ्ट करेंगे जिसे पाकर वो बहुत खुश होंगे. एक्टर ने अपनी टीम को भी धन्यवाद किया जिन्होंने उनका साथ हर पल निभाया.

अंत में अभिषेक ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय और बेटी आराध्या बच्चन को धन्यवाद किया, जिनका उनकी जिंदगी में सबसे अहम रोल रहा है. एक्टर ने कहा कि उनकी पत्नी और बेटी ने उन्हें बाहर जाकर अपने सपने पूरे करने के लिए सपोर्ट किया, जबकि खुद अपनी चीजों का बलिदान दिया है. अभिषेक ने अपने इस अवॉर्ड को अपने दो हीरोज- पिता अमिताभ और बेटी आराध्या को डेडिकेट किया है.

