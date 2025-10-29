एक्टर अभिषेक बच्चन कभी भी ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हटते. इस बार भी एक्टर ने कुछ ऐसा ही नहीं है. वो भी आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए. हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया कि अभिषेक ने साल 2024 में आई फिल्म I Want To Talk के लिए 'फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवॉर्ड' जीता नहीं, खरीदा है. ये फिल्म शूजित सरकार ने बनाई थी.
यूजर ने किया कॉमेंट
अभिषेक पर यूजर ने आरोप लगाते हुए लिखा- जितना अभिषेक एक मिलनसार इंसान हैं, ये कहते हुए मुझे अफसोस हो रहा है कि अभिषेक ने पेशेवर तौर पर इस बात का उदाहरण भी दे दिया है कि उन्होंने कैसे पैसे देकर अवॉर्ड खरीदा है. साथ ही खराब पीआर करवाकर खुद को रेलेवेंट दिखाने की कोशिश की है.
भले ही आपके करियर में एक भी सोलो ब्लॉकबस्टर न हो. अभिषेक ने इस साल फिल्म I Want To Talk के लिए जो अवॉर्ड जीता है, वो एक ऐसी मूवी है जिसे कुछ गिने-चुने पैसे लेकर रिव्यू देने वाले लोगों के अलावा किसी ने नहीं देखा है. और अब मैं ये सारे ट्वीट्स देख रहा हूं जो कह रहे हैं कि 2025 उनका साल है. बेहद मजाकिया. उनसे कहीं बेहतर अभिनेता हैं जो ज्यादा पहचान, काम, सराहना और अवॉर्ड्स के हकदार हैं. लेकिन अफसोस, उनके पास न तो पीआर की समझ है और न ही पैसा.
अभिषेक का दो टूक जवाब
अभिषेक पर जब ये आरोप लगा तो वो चुप नहीं बैठे. उन्होंने X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट शेयर कर लिखा कि ये उनके 25 साल की मेहनत का नतीजा है. उन्होंने कोई किसी भी तरह की खराब पीआर से कुछ हासिल नहीं किया है. अभिषेक ने लिखा- मैं सच बात को साफ कर देना चाहता हूं. मैंने कभी कोई अवॉर्ड खरीदा नहीं है, न ही कभी जबरदस्त पीआर करवाया है. जो कुछ भी किया है, वो सिर्फ मेहनत, पसीना और आंसुओं से किया है. लेकिन मुझे शक है कि आप मेरी कोई बात या लिखा हुआ मानेंगे. तो आपको चुप कराने का सबसे अच्छा तरीका है और ज्यादा मेहनत करना. ताकि फ्यूचर में मिलने वाली किसी भी उपलब्धि पर आपको दोबारा कभी शक न हो. मैं आपको गलत साबित करूंगा. पूरे सम्मान के साथ.
बता दें कि अभिषेक की फिल्म I Want To Talk ने उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवॉर्ड दिलवाया है. इसने बॉ्स ऑफिस पर तो कुछ खास कमाल नहीं दिखाया था, लेकिन क्रिटिक्स ने इस फिल्म की सराहना जरूर की थी. अभिषेक ने एक पिता का रोल अदा किया था, जिसे कैंसर होता है. लाइफ की इस जर्नी में एक पिता किस तरह अपनी बेटी के साथ रिश्ता कायम करता है, ये कहानी बताती है.