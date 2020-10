अभ‍िषेक बच्चन इन दिनों सोशल मीड‍िया पर काफी सक्र‍िय हैं. वे आए दिन यूजर्स के मैसेजेज का जवाब देते रहते हैं. उन्होंने कई बार ट्रोलर्स को भी मुंहतोड़ जवाब दिया है. इसी कड़ी में एक बार और अभ‍िषेक ने उन्हें नपोट‍िज्म का प्रोडक्ट कहने वाले यूजर को तगड़ा जवाब देकर उनकी बोलती बंद कर दी है.

अभ‍िषेक ने लिखा- 'आपको सही जानकारी नहीं है, आप अपर‍िपक्व और नासमझ हैं. गलत और फर्जी बातों का विश्वास करना बंद करें. प्लीज, अपनी पत्नी और पर‍िवार के लिए'. दरअसल, यूजर ने उन्होंने नेपोट‍िज्म का प्रोडक्ट कहते हुए लिखा था- 'हे! प्रोडक्ट ऑफ नेपोट‍िज्म, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आशा करता हूं कि आपके जैसा स्ट्रगल हर किसी को दे. मैं और मेरी पत्नी पिछले कुछ समय से यूट्यूब वीड‍ियोज बना रहे हैं, पर यह आपके बड़े बैनर की फिल्मों से अलग है. क्योंकि यह हम अपने दम पर कर रहे हैं, हम अपने पापा को पैरवी करने के लिए नहीं कहते'. यूजर के इस बात का जवाब देते हुए अभ‍िषेक ने उन्हें बड़ी सहजता से जवाब दिया है.

You are ill informed, immature and naive. Stop believing incorrect and bogus narratives. Think! Please, for your wife’s and family’s sake.