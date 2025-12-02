रणवीर-शाहरुख खान नहीं करते शादी में डांस? राहुल रॉय के सपोर्ट में उतरे फैंस, बिहार में किया था परफॉर्म

'आशिकी' अभिनेता राहुल रॉय का करियर ग्राफ काफी रोमांचक रहा है.﻿ राहुल रॉय ने महेश भट्ट की फिल्म 'आशिकी' से बॉलीवुड डेब्यू किया था. फिल्म ने राहुल को रातोरात स्टारडम दिया और वो हर दिल अजीज बन गए. पर वो अपनी सक्सेस को बांधकर नहीं रख पाए और कुछ समय बाद इंडस्ट्री से गायब हो गए.

कई साल बाद उन्होंने लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस के पहले सीजन को जीतकर कमबैक किया. एक बार फिर उम्मीद जगी कि वो कुछ कमाल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब राहुल रॉय को एक शादी में परफॉर्म करते देखा गया, जिसके बाद उन्हें लेकर कई सवाल उठ रहे हैं.

शादी में गाते दिखे राहुल रॉय

हाल ही में 'आशिकी' फेम राहुल रॉय बिहार में मशहूर मैथ टीचर आरके श्रीवास्तव की भतीजी की शादी में शामिल हुए. शादी में एक्टर सूट पहने हुए 'आशिकी' फिल्म के लुक में नजर आए. उनके एक हाथ में गिटार था और अपने हिट गाने पर लिप-सिंक कर रहे थे. शादी के होस्ट ने मेहमानों से राहुल के लिए हूटिंग और उनके साथ में गाने का आग्रह किया.

दो हिस्सों में बंटा सोशल मीडिया

इंडियन वेडिंग से राहुल रॉय का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर राहुल रॉय को लेकर लोग दो हिस्सों में बंट चुके हैं. एक यूजर ने लिखा कि राहुल को जिंदगी चलाने के लिए शादी समारोहों में परफॉर्म करना पड़ रहा है. एक ने लिखा कि कुछ कलाकार चमकते हैं, तो कुछ खो जाते हैं. अन्य ने लिखा कि मजेदार, लेकिन ये भी याद दिलाता है कि शोहरत अस्थायी होती है. कुछ लोग उस चमक-धमक में बने रहने के लिए संघर्ष करते हैं, जो कभी उनके पास थी.

वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई लोग रॉहुल रॉय के लिए बुरा महसूस करते दिखे. इस बीच कई लोग राहुल रॉय की परफॉर्मेंस की तारीफ करते नजर आए. एक फैन ने लिखा कि मैं एक ऐसा आदमी देखता हूं, जो अपने टैलेंट से अभी भी पैसे कमा रहा है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि वो जो बेहतर जानता है, वही कर रहा है, ताकि जीवन में जीवित रह सके. अन्य ने लिखा कि हर कोई शाहरुख खान या रणवीर सिंह नहीं हो सकता जो हाई-प्रोफाइल शादियों में डांस करे. एक फैन ने लिखा कि अच्छा लगा ये देखकर कि राहुल रॉय ने पिछले जो काम किए हैं, उसकी वजह से उनके फैन्स अब भी है.

राहुल रॉय को 2020 में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था. इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि सलमान खान ने उनके पेंडिंग मेडिकल बिल भरे थे. एक्टर को ही में उन्हें कानू बहल की फिल्म आगरा में एक सहायक भूमिका में देखा गया था.

---- समाप्त ----