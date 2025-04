'महाभारत' पर फिल्म बनाना आमिर खान का सपना, जल्द शुरू होगा काम, कई पार्ट्स में बनेगी फिल्म

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान पौराणिक ग्रंथ महाभारत पर फिल्म बनाने की लंबे समय से प्लानिंग कर रहे हैं. ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है. हाल ही में उन्होंने इस पर बात की. एक्टर ने बताया कि वो इसी साल पर इसपर काम शुरू कर देंगे. वो इसे एक नहीं बल्कि कई पार्ट्स में बनाएंगे. इतना ही नहीं फिल्म पर कई डायरेक्टर काम करेंगे.

वैसे तो आमिर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म सितारे जमीन पर की शूटिंग कर रहे हैं. लेकिन वो महाभारत पर काम शुरू करने में कोई देरी नहीं करना चाहते हैं. हॉलीवुड रिपोर्टर से बातचीत में उन्होंने महाभारत प्रोजेक्ट से रिलेटेड कई डिटेल शेयर कीं.

सपना है 'महाभारत'

आमिर बोले- मुझे हमेशा से कहानियों पर भरोसा रहा है और मैं कहानियों को बहुत प्यार करता हूं. मेरा सपना है कि मैं ऐसी कहानियां सुनाता रहूं जो लोगों के दिलों को छू जाएं. एक और ख्वाहिश है जो मैं इस साल शुरू करना चाहता हूं, वो है महाभारत पर काम करना. ये मेरा अब तक का सबसे बड़ा सपना है. उंगलियां क्रॉस की हैं, उम्मीद है कि इस साल शुरुआत कर पाऊं. लेकिन इसमें समय लगेगा, क्योंकि सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने में ही कुछ साल लग जाएंगे.

महाभारत में निभाएंगे कौन-सा किरदार?

जब आमिर से पूछा गया कि क्या वो महाभारत प्रोजेक्ट में एक्टर के तौर पर भी शामिल होंगे या सिर्फ प्रोड्यूसर के रूप में? तो उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर के तौर पर तो जरूर रहूंगा, एक्टर के रूप में... देखेंगे. हमें हर किरदार के लिए बेस्ट इंसान को कास्ट करना चाहिए. तो फिलहाल, मैं खुद को प्रोड्यूसर के तौर पर ही देख रहा हूं.

कई पार्ट्स में बनेगी फिल्म

आमिर ने इसी के साथ फिल्म के डायरेक्शन को लेकर भी बात की. वो बोले कि मुझे नहीं लगता कि महाभारत जैसी कहानी को एक ही फिल्म में बताया जा सकता है. ये कई फिल्मों में बनेगी. अभी कुछ भी कहना जल्दी होगा, लेकिन अगर हमें इसे किसी तय समयसीमा में पूरा करना है, तो शायद हमें एक से ज्यादा डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी. अगर हम एक के बाद एक फिल्में बनाएंगे, तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, जैसे The Lord Of The Rings में किया गया था. उन्होंने तीनों पार्ट एक साथ शूट किए थे. ऐसे में हो सकता है कि हमें भी एक से ज्यादा डायरेक्टर रखने पड़ें.

बता दें, आमिर की सितारे जमीन पर 20 जून, 2025 को रिलीज होगी. फिल्म में उनके साथ दर्शील सफारी और जेनेलिया डिसूजा भी हैं.