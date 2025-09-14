यंग स्टार्स की 'मोटी डिमांड्स' पर उठाए आमिर खान ने सवाल, बोले- करोड़ों कमाने के बावजूद...

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की फिल्म 'सितारे जमीन पर' कुछ समय पहले थिएटर्स में रिलीज हुई. सिनेमाघरों में इसने शानदार कमाई की. आमिर ये बात इंटरव्यूज में पहले ही कह चुके थे कि वो अपनी इस फिल्म को ओटीटी पर नहीं लेकर आएंगे. लेकिन अब उनके सुर बदल चुके हैं. यूट्यूब पर पे पर व्यू से कमाई करने के बाद अब किसी न किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आमिर ये फिल्म रिलीज करके ही मानेंगे.

स्टार्स पर बरसे आमिर खान

आजकल बहुत कम फिल्मों के लिए ऐसा देखा जा रहा है कि वो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा-खासा बिजनेस कर रही हैं. बात ये भी उठी कि ज्यादातर फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर फेल होने के पीछे की वजह प्रोडक्शन का पैसा है जो स्टार्स, उनकी वैनिटी वैन्स और पर्सनल स्टाफ को सैलेरी देने पर खर्च कर देता है. बड़े बजट वाली फिल्मों का आधे से ज्यादा बजट, स्टार्स की फीस और ट्रैवलिंग कॉस्ट पर ही खर्च हो जाता है. फराह खान, राकेश रोशन और संजय गुप्ता ने तो मुद्दे को काफी ज्यादा उठाया है. स्टार्स जिस तरह से डिमांड्स करते हैं, उसपर सवाल खड़े किए हैं. अब आमिर खान ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है.

कोमल नाहटा संग बातचीत में आमिर ने कहा- स्टार्स को पहचान मिलनी चाहिए, पर अगर वो प्रोड्यूसर्स को परेशान कर रहे हैं ये सब करके तो नहीं. ये बात फिर गलत है. 37 साल पहले आमिर खान ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था. आमिर ने कहा- उस जमाने में ये रूल था कि स्टार के ड्राइवर को प्रोड्यूसर सैलेरी देगा. साथ ही स्टार के हेल्प को भी पैसा प्रोड्यूसर की ओर से मिलेगा. मुझे ये बात अजीब लगती थी. मुझे लगता था कि अगर ड्राइवर और हेल्प मेरे लिए काम कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर क्यों उन्हें अपनी जेब से मेरे लिए पैसा देगा? अगर प्रोड्यूसर मेरे पर्सनल स्टाफ को पैसा देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे बच्चों के स्कूल की फीस भी भरेगा.

Advertisement

नए ट्रेंड के खिलाफ आमिर

"प्रोड्यूसर को वहीं खर्च करने चाहिए, जहां जरूरत लगे. इसमें मेकअप, हेयर, कॉस्ट्यूम आता है. पर्सनल ड्राइवर और हेल्प को पैसा देना सही नहीं. फिर आप फिल्म में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो. वो मेरे लिए काम करते हैं तो मेरी जिम्मेदारी है उन्हें सैलेरी देना, वो भी तब, जब मैं अच्छा-खासा कमा रहा हूं. मैं हमेशा से क्लियर रहा कि कोई प्रोड्यूसर मेरे स्टाफ को पे नहीं करेगा. और आज इस बात को 37 साल हो गए हैं."

"मेरे सुनने में आया है कि स्टार्स आजकल के अपने ड्राइवर्स को पे नहीं कर रहे. वो प्रोड्यूसर से पे करने के लिए कह रहे हैं. प्रोड्यूसर सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनके स्पॉट बॉय तक को पे कर रहे हैं. ट्रेनर्स और कुक को प्रोड्यूसर्स पे कर रहे हैं. मैंने तो ये भी सुना है कि स्टार्स लाइव किचन सेट पर बना रहे हैं और प्रोड्यूसर इन सबका खर्च झेल रहा है. वो कई सारी वैनिटी वैन्स की डिमांड्स कर रहे हैं. जिसमें जिम और किचन दोनों होने चाहिए."

आमिर ने क्लियर किया कि वो इस बात के खिलाफ नहीं कि स्टार्स ये सब डिमांड्स कर रहे हैं. बल्कि इस बात के खिलाफ हैं कि प्रोड्यूसर इन सबका पे कर रहा है. आमिर ने कहा, "आप जो कमा रहे हो, उसे कहां खर्च कर रहे हो? ये स्टार्स करोड़ों में कमा रहे हैं और अपने खर्च खुद नहीं कर पा रहे. मुझे अजीब लगा ये. दुख भी हुआ, क्योंकि इससे इंडस्ट्री का ही नुकसान हो रहा है. जो स्टार्स ये सब कर रहे हैं वो फिल्म के साथ प्रोड्यूसर के साथ भी नाइंसाफी कर रहे हैं. जब आप एक लाइफस्टाइल अपनाने में सक्षम हो तो प्रोड्यूसर पर क्यों डिपेंड हो रहे हो? प्रोड्यूसर आपको 6 वैन्स क्यों दे जब आप मेकअप एक वैन में कर सकते हो तो. "

Advertisement

"बतौर एक्टर, मेरा फर्ज बनता है कि मैं प्रोड्यूसर पर जिम्मेदारी न डालूं. हम फिल्म के लिए काम कर रहे हैं, टीम की तरह काम करें. कई बारी फिल्म के रोल के लिए ट्रेनर की जरूरत होती है तो वो प्रोड्यूसर पे करे. लेकिन खाने का भी अगर प्रोड्यूसर दे रहा है तो वो गलत है. जल्दी ही ऐसा न होने लगे कि नए फ्लैट के लिए भी प्रोड्यूसर ही पैसे दे रहा है."

"मैं आज अगर अपने परिवार को अपने साथ शूट पर लेकर जाता हूं तो सारा खर्च मैं अपनी जेब से करता हूं. मैं किसी प्रोड्यूसर पर बर्डन नहीं डालता. पर आजकल स्टार्स प्रोड्यूसर्स के स्टेटस का फायदा उठा रहे हैं."

---- समाप्त ----