लाल सिंह चड्ढा पर क्यों भड़क रहे लोग? Aamir Khan की फिल्म को बायकॉट करने की मांग, बॉक्स ऑफिस बिजनेस पर मंडरा रहा संकट

मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान 4 साल के गैप के बाद सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर वापसी कर रहे हैं. वो आमिर खान जिनकी मूवी रिलीज का लोग टकटकी लगाए इंतजार करते थे, जिनकी फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज देखने को मिलता था, उन्हीं आमिर की अपकमिंग मूवी लाल सिंह चड्ढा के साथ ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है. रही सही कसर बायकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड ने पूरी कर दी है.

लाल सिंह चड्ढा को ना देखने की अपील

जी हां, ये जानकर आपको शॉक लगेगा मगर यही सच है. 11 अगस्त को रिलीज होने जा रही लाल सिंह चड्ढा को लेकर निगेटिव माहौल आमिर खान के फैंस का दिल तोड़ सकता है. ट्विटर पर #BoycottLaalSinghChaddha ट्रेंड कर रहा है. आमिर खान और करीना कपूर की फिल्म को ना देखने पर जोर शोर से ट्रेंड चलाया जा रहा है. मूवी रिलीज से पहले आमिर खान की फिल्म को लेकर लोग क्यों नाराज हैं, चलिए इसकी वजह भी बता देते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा मामला आमिर और करीना कपूर के पुराने बयानों का है.

क्यों गुस्से में यूजर्स?

एक यूजर ने लिखा- क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने कहा था भारत में रहना सुरक्षित नहीं है. तो तुम क्यों अपनी मूवी यहां रिलीज कर रहे हो. दूसरा शख्स लिखता है- मेरी हर किसी से अपील है कि वो अपनी मेहनत की कमाई लाल सिंह चड्ढा पर खर्च ना करे. वक्त आ गया है इन नेपो किड्स, ड्रग्स लेने वालों, माफियाओं को बायकॉट किया जाए. मैं कहूंगा कि अपने पैसों को जरूरतमंद लोगों पर खर्च करें. सालों पहले आमिर ने शिवलिंग पर दूध चढ़ाने को यूजलेस बताया था. वहीं करीना ने कहा था- हमारी फिल्मों को मत देखो, कोई फोर्स नहीं कर रहा. दोनों सेलेब्स के इन पुरानों बयानों का हवाला देते हुए लाल सिंह चड्ढा को बायकॉट करने की मांग हो रही है. यूजर्स ने आमिर पर हिंदू संस्कृति का अपमान करने और उसे नीचा दिखाने का आरोप लगाया है. कुछ लोगों का कहना है लाल सिंह चड्ढा देखने से अच्छा ओरिजनल फिल्म फॉरेस्ट गंप देखना है.

#BoycottLaalSinghChaddha#LalSinghChaddha movie budget is 180cr...



Dear Hindus, make sure it won't earn 80cr at box-office... Make it a super flop so that next time Amir thinks twice to insult Hindu Gods....#hindutvawarriors pic.twitter.com/9ANOXmRkmU — Bhaskar (@Bhaskar50073804) July 31, 2022

As your wife said you are not safe in India why are you telecasting your film here.#BoycottLaalSinghChaddha #BoycottLaalSinghChaddha pic.twitter.com/iWtLuNtMZO — Uday Nanda 005 (@UdayNanda4) August 1, 2022

His wife never felt safe in india!

Says donate milk to poor n not to pour in shivling!#BoycottBollywood #BoycottLaalSinghChaddha

Ppl Spotted On 14June MontB pic.twitter.com/7ansqJknhy — 𝕻𝖔𝖔𝖏𝖆𝖘𝖚𝖘𝖍𝖆𝖓𝖙 (@RaiRa41642336) July 30, 2022

सोशल मीडिया पर आमिर खान की फिल्म को लेकर जबरदस्त गुस्सा दिख रहा है. इतना रोष देखने के बाद तो मूवी का भविष्य संकट में नजर आ रहा है. लाल सिंह चड्ढा को अद्वैत चंदन ने डायरेक्ट किया है. क्योंकि ये फिल्म टॉम हैंक्स की मूवी की हिंदी रीमेक है इसलिए भी लोग इसे देखने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. अब मूवी रिलीज के बाद ही मालूम पड़ेगा आमिर खान की फिल्म को लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है. बॉक्स ऑफिस पर लाल सिंह चड्ढा का अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन से क्लैश होगा. दोनों मूवीज की भिड़ंत मजेदार होने वाली है.