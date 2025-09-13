scorecardresearch
 

'कुली' में कैमियो को आमिर ने बताया सबसे बड़ी गलती? एक्टर की टीम ने दी सफाई

सोशल मीडिया पर आमिर खान का एक बयान वायरल है जिसमें वो फिल्म 'कुली' में कैमियो करने को उनकी गलती बता रहे हैं. अब इस पूरे बयान पर आमिर और उनकी टीम ने सफाई दी है.

'कुली' में कैमियो करने पर आमिर खान ने दी सफाई (Photo: X/@Dir_Lokesh, X/@sunpictures)
'कुली' में कैमियो करने पर आमिर खान ने दी सफाई (Photo: X/@Dir_Lokesh, X/@sunpictures)

सुपरस्टार आमिर खान ने इस साल अपना साउथ इंडस्ट्री में फिल्म 'कुली' से डेब्यू किया. जिसमें वो रजनीकांत, नागार्जुन, उपेंद्र राव, सौबिन शाहिर जैसे स्टार्स संग नजर आए. फिल्म में उनका कैमियो था, लेकिन उनके फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. ये पहला मौका था जब आमिर तमिल डायरेक्टर लोकेश कनगराज के साथ कोलैब कर रहे थे.

'कुली' को लेकर आमिर ने किया कमेंट?

'कुली' बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई करने में कामयाब हुई थी. फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन करीब 500 करोड़ के करीब रहा. हालांकि ये एक यादगार फिल्म नहीं साबित हो पाई. ऐसे में आमिर का सोशल मीडिया पर एक बयान सामने आता है जिसमें वो 'कुली' फिल्म को लेकर कमेंट कर रहे हैं. कहा गया कि एक्टर 'कुली' फिल्म में अपने कैमियो से नाखुश थे. उन्हें समझ नहीं आया कि लोकेश कनगराज उनके किरदार से क्या दिखाना चाहते थे. 

इसके बाद खबर सामने आई कि आमिर और लोकेश कनगराज ने अपनी आने वाली सुपरहीरो जॉनर फिल्म को भी बंद कर दिया है. कहा जा रहा है कि दोनों के बीच क्रिएटिव डिफ्रेंसेज के चलते इस प्रोजेक्ट को बंद किया गया. हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, ये फिलहाल कोई नहीं जानता. लेकिन इसी बीच आमिर और उनकी टीम की तरफ से एक बयान जारी हुआ है जिसमें वो 'कुली' फिल्म में अपने कैमियो को लेकर सफाई दे रहे हैं. 

कैमियो को लेकर दी सफाई में क्या बोले आमिर?'

आमिर की टीम ने मीडिया में एक स्टेटमेंट जारी करके ये साफ किया है कि उन्होंने 'कुली' में अपने कैमियो और लोकेश कनगराज से जुड़ा कोई बयान नहीं दिया है. एक्टर की तरफ से बयान सामने आया है, 'आमिर खान ने कुली को लेकर कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं किया है. उन्होंने इस तरह का कोई इंटरव्यू या कमेंट कुली फिल्म को लेकर नहीं दिया है. वो मिस्टर रजनीकांत, मिस्टर लोकेश और कुली की पूरी टीम का बहुत सम्मान करते हैं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है, जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है.'

बात करें आमिर खान के प्रोजेक्ट्स की, तो वो जल्द राजकुमार हिरानी के साथ दादासाहेब फाल्के की बायोपिक में काम करने वाले हैं. इसके अलावा वो 'महाभारत' पर भी काम कर रहे हैं, जो आमिर के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है. फिलहाल आमिर जल्द आर्यन खान की डेब्यू सीरीज 'द बै**ड्स ऑफ बॉलीवुड' में छोटा सा कैमियो करते नजर आएंगे.

