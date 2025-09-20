आमिर और राम गोपाल वर्मा ने मिलाया हाथ, सालों बाद दिखे साथ, क्या अनबन हुई खत्म?

फेमस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के साथ मिलकर फिल्म 'रंगीला' बनाई थी. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी. हाल ही में इस फिल्म को रिलीज हुई 30 साल हुए है और इस मौके पर फिल्म को 4K वर्जन में री-रिलीज किया गया था. अब आज राम गोपाल वर्मा ने आमिर खान के साथ एक फोटो शेयर की है. इसके बाद माना जा रहा है कि दोनों के बीज जो अनबन थी, वो अब खत्म हो गई है.

राम गोपाल ने शेयर की फोटो

राम गोपाल वर्मा ने अपने एक्स अकाउंट पर आमिर खान के साथ एक फोटो शेयर की. इस फोटो में आमिर और रामू एक साथ पोज दे रहे हैं. आमिर पीले रंग का कुर्ता पहना हुए हैं, वहीं रामू ब्लैक कलर की जैकेट में दिख रहे हैं. दोनों कैमरे की तरफ देख स्माइल दे रहे हैं. इस फोटो में राम गोपाल वर्मा ने कैप्शन लिखा, 'मैं अपने रंगीला स्टार के साथ.'

फैंस ने की रंगीला 2 की डिमांड

वहीं देखते ही देखते ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. दोनों के एक साथ फिर साथ काम करने के कयास लगने भी शुरू हो गए. कई फैंस ने कमेंट में रंगीला 2 का जिक्र करते हुए लिखा, 'कुछ अच्छा और बड़ा आने वाला है.'

आमिर-रामू के बीच अनबन हुई खत्म!

बता दें कि आमिर और रामू की पहली और आखिरी फिल्म रंगीला ही थी. इसके बाद दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया. दरअसल एक इंटरव्यू में डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने आमिर खान को लेकर कहा था, 'रंगीला में एक वेटर ने आमिर खान से अच्छी परफॉर्मेंस दी है. लोगों ने माना कि वह आमिर की एक्टिंग की आलोचना कर रहे हैं और इस बात ने एक्टर को बहुत ठेस पहुंचाया.' हालांकि डायरेक्टर ने अपने जवाब में ये भी कहा था कि उन्होंने आमिर की आलोचना नहीं की, बल्कि उनका स्टेटमेंट टेक्निकल ऑब्सर्वेशन को लेकर था. लेकिन इस बयान के बाद दोनों ने अपनी-अपनी राहें अलग कर ली.

वहीं कुछ दिनों पहले अपनी फिल्म सितारे जमीन पर के दौरान आमिर से जब पूछा गया कि राम गोपाल वर्मा और आपके बीच क्या गलत हुई? वो शानदार डायरेक्टर हैं और उनकी दोस्ती आपके लिए फायदेमंद होती. इस पर एक्टर ने कहा था, 'राम गोपाल वर्मा और मेरे बीच कभी दोस्ती नहीं थी और मुझे यकीन है कि मैं उन्हें एक डायरेक्टर के तौर पर याद करूंगा.' वहीं अब दोनों को साथ देख ऐसा माना जा रहा है कि दोनों के बीच जो अनबन थी, वो अब खत्म हो गई है.

