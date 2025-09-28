फिल्म '120 बहादुर' का दूसरा टीजर रिलीज, सुनाई दी लता मंगेशकर की आवाज

एक्टर फरहान अख्तर अपनी अपकमिंग फिल्म '120 बहादुर' को लेकर काफी चर्चा में है. लता मंगेशकर की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर उन्होंने फिल्म का दूसरा टीजर रिलीज कर दिया है. इस दूसरे टीजर में लता मंगेशकर का फेमस देशभक्ति गीत 'ऐ मेरे वतन के लोगों' को सुना जा सकता है. मेकर्स ने लता मंगेशकर की बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें याद किया है और उन्हें अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि दी है.

बलिदान और साहस की झलक

फिल्म '120 बहादुर' के दूसरे टीजर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर एक्टर फरहान अख्तर ने कैप्शन में लिखा, 'पराक्रम, देशभक्ति, बलिदान. रेजांग ला के वीरों की वीरता और बलिदान का स्मरण, 1962. 120 बहादुर - टीजर 2 रिलीज. बता दें कि फिल्म के टीजर शानदार और रोंगटे खड़े कर देने वाला है. इसमें जवानों का साहस देखते ही बनता है.

किस पर आधारित ये फिल्म?

टीजर में सुनाई दे रहा 'ऐ मेरे वतन के लोगों' गाना 1962 के भारत-चीन युद्ध में सैनिकों के बलिदान की याद दिलाता है. फिल्म '120 बहादुर' भी इसी जंग में रेजांग ला युद्ध में शहीद हुए जवानों की कहानी पर आधारित है.

लता मंगेशकर को किया याद

1962 के भारत-चीन युद्ध में सैनिकों की बलिदानी को याद करता ए मेरे वतन के लोगों गाना त्याग और वीरता का प्रतीक माना जाता है. इस गीत को कवि प्रदीप ने लिखा, सी रामचंद्र ने म्यूजिक दिया और लता मंगेशकर ने गाया था. इस गाने को पहली बार लता मंगेशकर ने 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस के मौके पर परफॉर्म किया था. जिसने पूरे देश को इमोशन में डूबो दिया.

Parakram. Deshbhakti. Balidan.

Commemorating the valour and sacrifice of the heroes of Rezang La, 1962.

120 Bahadur — Teaser 2 Out Now. #120Bahadur, releasing in cinemas on 21st November. #120Bahadur #EkSauBeesBahadur



....



पराक्रम। देशभक्ति। बलिदान।

रेज़ांग ला, १९६२ के वीरों… pic.twitter.com/rhUoO9EGLf — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) September 28, 2025

कहां हुई है फिल्म की शूटिंग?

फिल्म की शूटिंग लद्दाख, राजस्थान और मुंबई जैसे शहरों में हुई है.अब तक के सबसे बड़े पैमाने पर बनाई गई '120 बहादुर' युद्ध के मोर्चे को पूरी सच्चाई के साथ फिर से जीवित करती है. जमी हुई बर्फीली जमीन से लेकर युद्धभूमि की खामोशी तक हर फ्रेम अपने आप में गहराई समेटे हुए है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म का डायरेक्शन राजनीश रेजी घोष ने किया है. रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट), अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज) के प्रोडक्शन में तैयार '120 बहादुर' 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

