दूल्हा बने भोजपुरी स्टार पवन सिंह, बिग बॉस फेम एक्ट्रेस संग लिए फेरे, वेडिंग सॉन्ग में उड़ाया गर्दा

पवन सिंह ने नया वेडिंग सॉन्ग 'ले जाएंगे तेरे सजना' रिलीज किया है, जिसमें बिग बॉस ओटीटी फेम सना सुल्तान उनकी हीरोइन हैं. सोशल मीडिया पर गाना तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इसे नंबर 1 बनाने की अपील कर रहे हैं.

पवन सिंह का नया गाना रिलीज (Photo: Screengrab)
भोजपुरी स्टार पवन सिंह जो भी कुछ करते हैं वो सुर्खियों में आ जाते हैं. अब पावर स्टार ने फैंस को ट्रीट दी है. उनका मोस्ट अवेटेड सॉन्ग 'ले जाएंगे तेरे सजना' रिलीज हो चुका है. गाने में उनकी हीरोइन बनी हैं बिग बॉस ओटीटी फेम सना सुल्तान. वेडिंग सीजन में ये सॉन्ग नया एंथम बनने वाला है.

पवन सिंह का नया गाना रिलीज
गाने को पवन सिंह और पलक मुच्छल ने अपनी आवाज दी है. पवन सिंह को हिंदी गाने पर झूमता हुआ देख फैंस खुशी से गदगद हो रहे हैं. सना संग पवन सिंह की केमिस्ट्री पसंद की जा रही है. पवन सिंह को दूल्हा और सना को उनकी दुल्हन बनते दिखाया गया है. पावर स्टार का वेडिंग सॉन्ग रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है.

फैंस का कहना है भोजपुरी इंडस्ट्री में छाने के बाद पवन सिंह बॉलीवुड में धमाका करने को तैयार हैं. किसी ने कहा कि बॉलीवुड से कोई भी स्टार पवन सिंह को टक्कर नहीं दे सकता है. पवन सिंह के फैंस लोगों से इस गाने को ट्रेंड में नबंर 1 बनाने की अपील कर रहे हैं. यूजर्स का मानना है ये गाना भी वायरल होगा.

देखें गाना...

सना सुल्तान संग दिखे पवन सिंह
सना सुल्तान को फैंस ने बिग बॉस ओटीटी 3 में देखा था. शो में उर्दू बोलने के तरीके पर उनकी तारीफ हुई थी. बिग बॉस ने उन्हें फेम दिलाया. वो आला गर्ल के नाम से मशहूर हुईं. शो से निकलने के कुछ वक्त बाद उन्होंने शादी की. फैंस लंबे वक्त के बाद सना को किसी पावरफुल सॉन्ग में देख पा रहे हैं. सना ने कई म्यूजिक वीडियोज किए हैं. लेकिन पवन सिंह संग आया उनका ये गाना अभी से सेंसेशन बना गया है. सना पेशे से सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं. 

बात करें पवन सिंह को तो, राइज एंड फॉल शो में आकर उन्होंने गर्दा मचा दिया था. शो में उनकी कॉमेडी हो या वन लाइनर्स सब हिट रहा. पवन सिंह जो भी करते वो हिट हो जाता, शो हिट हुआ. उन्हें पावर स्टार का टैग मिला. इसके बाद वो बिहार चुनाव प्रचार में बिजी हो गए. अब म्यूजिक वीडियो में उन्हें देख फैंस का दिल गदगद हो गया है.
 

